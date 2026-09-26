Необычный взгляд на привычные вещи - в Театре Чехова откроется выставка Моники Корпы
2 октября в 13:00 в галерее Театра Чехова на углу улиц Калькю и Калею откроется выставка художника и сценографа Моники Корпы "Без названия №20". В основе экспозиции - десять слов, которые автор превращает в своеобразные знаки и предлагает воспринимать как "заповеди" современности.
О выставке художница говорит следующее:
"m - 20-я буква латышского алфавита - становится знаком произведения искусства и началом десяти слов, которые звучат как "заповеди" сегодняшнего дня. Они укоренены в одном языке, но их смысл выходит за его пределы - словно эти слова являются отголосками какого-то более древнего и масштабного языка, объединяющего всех людей. Языка, которому не нужен перевод, потому что он говорит о том, что человек узнает в себе еще до появления слов. Как в каллиграфии слова "пишутся" снова и снова, словно мы заново освещаем их в своей памяти. Слова становятся знаками, а повторение - тихим размышлением, пока их значение не станет ощутимым".
Моника Корпа, ранее более широко известная как Инесе Моника Пормале, - одна из наиболее известных на международном уровне латвийских сценографов. В 1998 году она окончила Латвийскую академию художеств, где с 2020 года сама преподает сценографию, а сейчас возглавляет кафедру сценографии.
Известная сценограф получила несколько значимых наград - в 2015 году премию Кродера, в 2019 году на "Ночи актера" была признана сценографом года за оформление спектакля "Подуй, ветерок!", а в 2025 году получила Премию за выдающиеся достижения в культуре за яркую и профессионально высокую работу в сценографии, создание визуального образа и костюмов для постановок в известных европейских театрах и оперных домах. В этом году она стала первым лауреатом премии Андриса Фрейбергса - награда присуждена ей за выдающееся и тонко нюансированное визуальное видение в театральном искусстве и значительный вклад в работу европейских оперных театров. В 2019 году Корпа была номинирована на престижную премию Нестроя в категории "Лучшая сценография", а также неоднократно номинировалась на International Opera Awards. Кроме того, художница награждена орденом Трех звезд.
Моника Корпа сотрудничала с известными режиссерами, среди которых Алвис Херманис, Элмар Сенковс и Гердс Лапошка, а также с венгерским режиссером кино, театра и оперы Корнелем Мундруцо и немецким оперным режиссером Клаусом Гуту, которые в прошлом сезоне были названы лучшими оперными режиссерами соответственно в Швейцарии и Австрии.
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Она создавала сценографию для постановок в Латвии и известных европейских театрах, в том числе в Женеве, Цюрихе, Берлине, Франкфурте, Вене, Мюнхене, Гамбурге, Зальцбурге, Варшаве и других городах.
В сезоне 2025/2026 Корпа продолжает активно работать и в латвийском театре. За сценографию и костюмы к спектаклю "Медея" в Валмиерском театре она была номинирована на премию "Ночь лицедеев" сразу в двух категориях - "Сценограф года" и "Художник по костюмам года". Режиссер спектакля "Медея" - Рейнис Сухановс.
Работы художницы способны тронуть зрителя - она умеет находить совершенно новое в привычных повседневных вещах и соединять необычные концепции.