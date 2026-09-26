Необычный взгляд на привычные вещи - в Театре Чехова откроется выставка Моники Корпы

Известная сценограф получила несколько значимых наград - в 2015 году премию Кродера, в 2019 году на "Ночи актера" была признана сценографом года за оформление спектакля "Подуй, ветерок!", а в 2025 году получила Премию за выдающиеся достижения в культуре за яркую и профессионально высокую работу в сценографии, создание визуального образа и костюмов для постановок в известных европейских театрах и оперных домах. В этом году она стала первым лауреатом премии Андриса Фрейбергса - награда присуждена ей за выдающееся и тонко нюансированное визуальное видение в театральном искусстве и значительный вклад в работу европейских оперных театров. В 2019 году Корпа была номинирована на престижную премию Нестроя в категории "Лучшая сценография", а также неоднократно номинировалась на International Opera Awards. Кроме того, художница награждена орденом Трех звезд.