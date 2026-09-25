Мейн-куны, египетские мау и не только: в Риге пройдет выставка кошек со всей Европы

В течение двух дней в ATTA Centre представят как одни из самых популярных пород кошек, так и достаточно редкие. Среди участников будут мейн-куны, британские короткошерстные, девон-рексы, египетские мау, курильские бобтейлы и другие. За титул лучшего будут соревноваться не только породистые животные. В выставке также примут участие обычные домашние кошки.