Мейн-куны, египетские мау и не только: в Риге пройдет выставка кошек со всей Европы
26 и 27 сентября в рижском ATTA Centre пройдет международная выставка кошек FIFe и CFCA Latvija. Посетители смогут увидеть более 180 породистых кошек из Латвии и других стран Европы, познакомиться с редкими породами и посмотреть, как выбирают лучших участников выставки.
Более 180 кошек и десятки пород
В течение двух дней в ATTA Centre представят как одни из самых популярных пород кошек, так и достаточно редкие. Среди участников будут мейн-куны, британские короткошерстные, девон-рексы, египетские мау, курильские бобтейлы и другие. За титул лучшего будут соревноваться не только породистые животные. В выставке также примут участие обычные домашние кошки.
Посетители смогут наблюдать за профессиональной оценкой животных, а также увидеть специальные презентации разных пород.
Помимо самой выставки, на месте будет работать торговая зона. Там можно будет приобрести товары для домашних животных, а также изделия и сувениры от местных мастеров.
Когда приходить
В субботу, 26 сентября, выставка будет открыта с 10:00 до 17:00, а в воскресенье, 27 сентября, - с 10:00 до 16:00.
Вход в выставочный зал на втором этаже предусмотрен через вход B или со стороны подземной парковки. Для посетителей доступна бесплатная парковка.
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Сколько стоят билеты
Стандартный билет стоит 4 евро. Для детей до 13 лет и пенсионеров билет обойдется в 2 евро.
Семейный билет на четырех человек стоит 8 евро. Он рассчитан на двух взрослых и двух детей либо одного взрослого и трех детей.
Дети младше семи лет и люди с инвалидностью могут посетить выставку бесплатно.
Билет действует только на одно посещение. Тем, кто планирует прийти и в субботу, и в воскресенье, необходимо приобрести два отдельных билета. Купить их можно в том числе непосредственно на месте проведения выставки.