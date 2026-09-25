На границе Латвии и Эстонии развернется одна из крупнейших ярмарок сентября

Очарование ярмарки в Апе заключается в ее разнообразии. Здесь встретятся местные домашние производители, ремесленники, фермеры и торговцы из разных регионов Латвии, а также соседи из Эстонии. На ярмарке будут свежий хлеб, копчености, сыры, мясо, рыба, мед, осенний урожай, цветы, растения и саженцы, а также керамика, изделия из кожи, украшения, деревянные изделия, одежда и домашний текстиль.