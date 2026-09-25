На границе Латвии и Эстонии развернется одна из крупнейших ярмарок сентября
27 сентября с 9:00 до 14:00 на улицах Апе - небольшого города на северо-востоке Латвии - пройдет приграничная осенняя ярмарка, которая соберет более 350 торговцев из Латвии и соседней Эстонии. Гостей ждут продукты, изделия местных мастеров, музыка и осенние угощения.
Небольшой приграничный латвийский город Апе, расположенный рядом с Эстонией, в конце сентября становится особенно оживленным. На берегах Вайдавы уже чувствуется осень, на городских улицах начинается движение, а запахи ярмарки и разговоры наполняют центр Апе.
Очарование ярмарки в Апе заключается в ее разнообразии. Здесь встретятся местные домашние производители, ремесленники, фермеры и торговцы из разных регионов Латвии, а также соседи из Эстонии. На ярмарке будут свежий хлеб, копчености, сыры, мясо, рыба, мед, осенний урожай, цветы, растения и саженцы, а также керамика, изделия из кожи, украшения, деревянные изделия, одежда и домашний текстиль.
Голодными в Апе тоже не останутся - можно будет попробовать узбекский плов, украинский борщ, кофе, чай, свежевыжатые соки и другие угощения.
Конечно, будет и музыка. С 9:30 за осеннее настроение на площади возле управления Апе будут отвечать Зигмар Круминьш, Рихард Баранов и Apes TRIO. В перерывах будут выступать духовые музыканты Апе, а на территории ярмарки свое особое звучание создаст шарманщик Гатис.
После ярмарки можно отправиться на природную тропу Вайдавы, а скалы Рагану находятся всего в нескольких минутах ходьбы от места проведения ярмарки. Для тех, кто хочет более продолжительной прогулки, доступны маршруты "Малый круг Апе" и "Большой круг Апе" - примерно 6 и 12 километров.
В истории Апе важное место занимает и бывшая узкоколейная железная дорога. Сегодня о ней напоминают историческое железнодорожное наследие и стилизованный локомотив с вагоном возле начала Зеленой железной дороги.