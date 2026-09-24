Что смотреть в кино этой осенью? В Латвии готовится большая серия местных премьер

Фильм, созданный на студии Mistrus Media, рассказывает о том, как тайны 1990-х продолжают влиять на настоящее. В болоте неподалеку от небольшого латвийского города находят тело, и распространяется информация, что это останки подростка, исчезнувшего 30 лет назад. Находка потрясает местных жителей и напоминает, что прошлое никуда не исчезает, а игнорирование нерешенных вопросов не делает события несуществовавшими.