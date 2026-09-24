Что смотреть в кино этой осенью? В Латвии готовится большая серия местных премьер
Осень уже традиционно является самым насыщенным временем для премьер латвийских фильмов. И в этом году, начиная с 1 октября, в репертуаре кинотеатров постепенно появится широкий выбор новых латвийских картин - несколько фильмов для детей и молодежи, документальные ленты о выдающихся личностях, художественные эксперименты и патриотические истории.
В Национальном киноцентре напоминают, что большой интерес зрителей по-прежнему вызывают фильмы, премьеры которых состоялись в августе и сентябре - полнометражная анимационная картина Эдмундса Янсонса Laimīgie ("Счастливчики") и художественный фильм Виестурса Кайришса Uļa ("Уля"). Чтобы помочь зрителям спланировать походы в кино, Национальный киноцентр собрал в одном списке и другие фильмы, которые выйдут этой осенью и были созданы при поддержке государственного финансирования.
1 октября - Visiem vajag naudu ("Всем нужны деньги")
Первой в прокат выйдет "комедия об ограблении" - новый фильм режиссера Кристиана Риекстиньша Visiem vajag naudu ("Всем нужны деньги"). Это энергичная и визуально яркая криминальная комедия о молодой актрисе Пауле и ее друге Каспарсе, которые оказываются в долгах и решают ограбить боулинг, где Паула работает официанткой.
"Всем нам в жизни приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нехватка денег заставляет принимать не самые умные решения", - говорит режиссер.
9 октября - Izdzīvošanas skola ("Школа выживания")
С 9 октября в кинотеатрах появится история взросления режиссера Павла Гуменникова Izdzīvošanas skola ("Школа выживания"). Бунтующая подросток Ева вместе с младшей сестрой Алисой отправляется в лес, чтобы устроить игру на выживание, вдохновленную телешоу. Однако за этим "приключением всей жизни" скрывается семейная трагедия, которую Ева пытается не раскрывать маленькой сестре.
16 октября - Kristofers un divu pasauļu atslēga ("Кристофер и ключ от двух миров")
Неделю спустя в латвийских кинотеатрах начнут показывать приключенческое фэнтези Kristofers un divu pasauļu atslēga ("Кристофер и ключ от двух миров"). Режиссер Оскарс Морозс создал картину на студии F.O.R.M.A. с широким использованием новых технологий во время съемок и при создании визуального образа фильма.
Читайте продолжение после рекламы
11-летний Кристофер, который после смерти мамы чувствует себя потерянным и одиноким, случайно открывает портал в загадочный сказочный мир и вместе с одноклассницей Катей отправляется спасать обе реальности и самих себя.
18 октября - Sarkanais šķūnis ("Красный сарай")
В рамках Рижского международного кинофестиваля Riga IFF, который пройдет с 15 по 25 октября, состоятся премьеры сразу нескольких латвийских фильмов.
К столетию всемирно известного художника и драматурга Раймонда Стапранса режиссер Петерис Криловс на студии VFS Films завершил работу над фильмом Sarkanais šķūnis ("Красный сарай"). Это документальная картина с "открыто инсценированными эпизодами", в которой один из характерных образов живописи Стапранса - красный сарай - будет наполнен персонажами и событиями истории XX века.
Премьера состоится 18 октября в программе Riga IFF Home Made Premieres.
20 октября - Es domāju par kaķi ("Я думаю о коте")
В основной конкурс Riga IFF вошел фильм режиссера Лайлы Пакалнини Es domāju par kaķi ("Я думаю о коте"). Картина выросла из документальной отправной точки - фотонегативов, обреченных на уничтожение, - в инсценированную версию жизни, которая могла происходить там, где неизвестный фотограф сделал эти снимки.
Читайте продолжение после рекламы
Фильм уже был показан на нескольких международных кинофестивалях, а после национальной премьеры 20 октября его смогут увидеть зрители в кинотеатрах, домах культуры и на других площадках по всей Латвии.
23 октября - Klajumā aiz meža ("На поляне за лесом")
С 23 октября в прокат выйдет психологический детектив Klajumā aiz meža ("На поляне за лесом") режиссера Рейниса Калвиньша. Это его второй полнометражный художественный фильм после картины Maiņa ("Смена") 2022 года, получившей премию Lielais Kristaps как лучший дебют.
Фильм, созданный на студии Mistrus Media, рассказывает о том, как тайны 1990-х продолжают влиять на настоящее. В болоте неподалеку от небольшого латвийского города находят тело, и распространяется информация, что это останки подростка, исчезнувшего 30 лет назад. Находка потрясает местных жителей и напоминает, что прошлое никуда не исчезает, а игнорирование нерешенных вопросов не делает события несуществовавшими.
29 октября - Misija: atrast vecākus ("Миссия: найти родителей")
Масштабную рекламную кампанию уже в сентябре начала студия Air Productions, участвовавшая в совместном производстве пяти стран семейного фильма Misija: atrast vecākus ("Миссия: найти родителей"). В нем юмор, детективная интрига и элементы анимации соединяются в истории о дружбе, доверии и семье.
Читайте продолжение после рекламы
Фильм режиссеров Марины Андре Шкопы из Хорватии и Ванды Раймановой из Словакии будет дублирован на латышский язык и выйдет в кинотеатрах 29 октября. Картина также включена в программу Latvijas Skolas soma и дополнена материалами для разных возрастных групп, которые помогут обсуждать фильм со школьниками после просмотра.
А уже с 25 сентября в восьми городах Латвии стартует связанная с фильмом детективная игра Atrodi briljantu! ("Найди бриллиант!").
6 ноября - Tumšā robeža ("Темная граница")
В ноябре состоятся премьеры трех совершенно разных латвийских фильмов, посвященных важным событиям и личностям в истории страны.
С 6 ноября в прокат выйдет исторический шпионский триллер Tumšā robeža ("Темная граница") режиссера Андрейса Экиса. Действие фильма происходит в 1938 году. В приграничный город Латвии с секретной миссией отправляют офицера контрразведки Балтайса, который должен вернуть важную для безопасности государства информацию и разоблачить российского агента.
13 ноября - Ceļš nekad nebeidzas ("Дорога никогда не заканчивается")
С 13 ноября в кинотеатрах можно будет увидеть документальный фильм Ceļš nekad nebeidzas ("Дорога никогда не заканчивается") режиссера Виктора Буды. Это история, основанная на обширных архивных материалах, дневниках и частных фотоархивах, о легендарном альпинисте Теодоре Кирсисе, жившем в 1942-2003 годах.
Читайте продолжение после рекламы
С начала 1990-х его имя олицетворяло целую эпоху в истории латвийского альпинизма - восхождения на высочайшие вершины мира с флагом недавно восстановившей независимость Латвии.
27 ноября - Jumprava: Lielais notikums ("Jumprava: Большое событие")
В конце ноября зрителей ждет еще одна история из прошлого Латвии. С 27 ноября в прокат выйдет художественный фильм Jumprava: Lielais notikums ("Jumprava: Большое событие"), основанный на документальных фактах и рассказывающий о создании легендарной группы Jumprava в Латвии в 1980-е годы.
Особую символичность проекту придает то, что режиссером фильма стал солист самой группы Айгарс Грауба.
Все упомянутые фильмы были созданы при финансовой поддержке Национального киноцентра или Государственного фонда культурного капитала, предоставленной в рамках конкурсов на производство или распространение фильмов. Дополнительная информация о картинах постепенно публикуется на сайте Национального киноцентра в разделах Aktualitātes ("Актуальное") и Jaunās filmas ("Новые фильмы").