Depeche Mode снова прозвучит в Риге - трибьют-шоу отметит 40-летие Black Celebration
6 декабря в 19:00 в концертном зале SPELET в Риге состоится Strangelove - The Depeche Mode Experience, посвященное 40-летию альбома Depeche Mode Black Celebration. Американский трибьют-проект впервые отправится в европейский тур и представит два полноценных сета.
Созданный в США в 2010 году проект, получивший широкую известность в Северной Америке, впервые отправляется в европейский тур. В Риге Strangelove представит полномасштабную программу, воссоздающую атмосферу классических концертных шоу Depeche Mode.
Black Celebration, выпущенный в 1986 году, стал одной из знаковых работ Depeche Mode и важной частью истории электронной и альтернативной музыки. Его характерное сочетание мрачной электронной эстетики, индустриальных оттенков и выразительной мелодики сформировало звучание, которое продолжает находить отклик у слушателей спустя четыре десятилетия.
В Риге Strangelove представит программу из двух полноценных сетов. Первый будет посвящен Black Celebration - публика услышит Black Celebration, Stripped, A Question of Time и другие композиции альбома, включая редкие би-сайды. Второй сет объединит главные хиты и любимые поклонниками песни Depeche Mode разных лет - от ранних композиций до произведений позднего периода.
Особое внимание в шоу уделено сценическому оформлению. Сценография, костюмы, свет и звук воссоздают дух 1980-х и атмосферу большого концертного шоу Depeche Mode. По словам организаторов, задача Strangelove - не просто исполнить известные песни, а максимально точно передать визуальный образ, атмосферу и энергетику концертных шоу Depeche Mode классической эпохи.
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Фронтмен Strangelove - американский музыкант и актер Лео Луганский, выступающий в образе Ultra Dave и исполняющий песни Дэйва Гаана. Голос Лео, его сценическая манера и внешнее сходство с лидером Depeche Mode призваны передать харизму Дэйва.
Для поклонников Depeche Mode это возможность услышать любимые композиции в формате большого трибьют-шоу и одновременно погрузиться в визуальный и музыкальный мир 1980-х - эпохи, которая сформировала узнаваемую эстетику легендарной группы.