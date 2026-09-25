Depeche Mode снова прозвучит в Риге - трибьют-шоу отметит 40-летие Black Celebration

В Риге Strangelove представит программу из двух полноценных сетов. Первый будет посвящен Black Celebration - публика услышит Black Celebration, Stripped, A Question of Time и другие композиции альбома, включая редкие би-сайды. Второй сет объединит главные хиты и любимые поклонниками песни Depeche Mode разных лет - от ранних композиций до произведений позднего периода.