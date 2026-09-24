В Юрмале стартует Неделя ресторанов - специальные меню предложат 26 заведений
Неделя ресторанов в Юрмале приглашает заново открыть город через его вкусы: с 5 по 18 октября 26 ресторанов и кафе предложат специальные меню, в которых местные продукты - рыба, дичь, лесные грибы, тыква, яблоки, ягоды и ржаной хлеб - будут сочетаться с блюдами европейской, кавказской, ближневосточной и азиатской кухонь.
В меню этого года наряду со свежими и слегка маринованными закусками будут представлены копченые и приготовленные на гриле блюда, а также основные блюда длительного приготовления. В них будут сочетаться дымные, кисловатые, сладковатые и пряные оттенки, а соусы и гарниры добавят блюдам более выразительный вкус и текстуру.
В рамках Недели ресторанов также предложат вегетарианские блюда, дегустационное меню и гастрономическое путешествие "Восточный экспресс" - ужин из пяти остановок в Париже, Вене, Будапеште, Белграде и Константинополе. В каждом городе гости смогут выбрать одно из двух блюд.
Специальное меню Недели ресторанов можно сделать одной из остановок во время осенней прогулки или частью более продолжительного маршрута по городу. Рестораны расположены в разных районах Юрмалы - от Вайвари и Дубулты до центра Майори, Дзинтари, Булдури и Лиелупе. В Дубулты можно пообедать прямо на пляже с видом на море, в Майори - совместить трапезу с неспешной прогулкой по улице Йомас, а в Лиелупе - отдохнуть в спокойной обстановке на берегу реки.
Специальные меню представлены в двух ценовых категориях - 35 и 45 евро. Со списком участников и меню можно ознакомиться на сайте visitjurmala.lv.