В Юрмале стартует Неделя ресторанов - специальные меню предложат 26 заведений

Специальное меню Недели ресторанов можно сделать одной из остановок во время осенней прогулки или частью более продолжительного маршрута по городу. Рестораны расположены в разных районах Юрмалы - от Вайвари и Дубулты до центра Майори, Дзинтари, Булдури и Лиелупе. В Дубулты можно пообедать прямо на пляже с видом на море, в Майори - совместить трапезу с неспешной прогулкой по улице Йомас, а в Лиелупе - отдохнуть в спокойной обстановке на берегу реки.