Ярмарка Дня Микелиса, "Балтийская жемчужина" и современное искусство: куда сходить в Риге 26 сентября

Название отсылает к древнему символу материального и духовного изобилия. Авторы выставки сравнивают с "рогом изобилия" и сам музей, большая часть собрания которого обычно остается в хранилищах. Экспозиция рассказывает о разнообразии музейных коллекций, их исследовании и интерпретации, а также о том, как со временем меняются представления о том, что может стать музейным экспонатом. Выставка будет работать до 3 января 2027 года.