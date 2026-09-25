Ярмарка Дня Микелиса, "Балтийская жемчужина" и современное искусство: куда сходить в Риге 26 сентября
В субботу, 26 сентября, в Риге можно будет провести весь день вне дома - от ярмарки Дня Микелиса и выставок современного искусства до кино, музыки и танцев. Otkrito собрало восемь событий, ради которых стоит выбраться в город.
На Домской площади развернется ярмарка Дня Микелиса
С 9:00 до 17:00 на Домской площади, площади Гердера и соседних улицах пройдет традиционная ярмарка Дня Микелиса, посвященная осеннему урожаю и завершению основных сельскохозяйственных работ.
На ярмарке будут продавать выращенные в Латвии овощи, фрукты и ягоды, сыр, домашний хлеб, мед и другие продукты, а также изделия ремесленников и мастеров прикладного искусства. В течение дня на сцене выступят духовой оркестр Fanfara, детские ансамбли Momo и Knīpas un Knauķi, танцевальные коллективы Dancītis, Sidrabi и Dejotprieks, оркестр Rīga, фольклорные коллективы и группа Lauku muzikanti.
Где: Домская площадь и окрестности
Когда: 9:00-17:00
Вход: бесплатно
В Железнодорожном музее соберутся художники и галереи из разных стран
В Латвийском железнодорожном музее продолжится Art Riga Fair 2026 - двенадцатая международная ярмарка современного и модернистского искусства. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, видеоарт, инсталляции и перформансы художников и галерей из Латвии, стран Балтии и других государств Европы.
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В субботу ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00. Билет также дает возможность посетить постоянную экспозицию Латвийского железнодорожного музея. Билеты продаются как заранее, так и на месте.
Где: Латвийский железнодорожный музей, бульвар Узварас, 2A
Когда: 10:00-18:00
Билеты: взрослым - 14,63 евро, студентам и пенсионерам - 7,32 евро, школьникам - 4,18 евро, детям до 6 лет - бесплатно
В Доме Конгрессов покажут Survival Kit 17
В Рижском Доме Конгрессов продолжается международный фестиваль современного искусства Survival Kit 17. Центральная выставка получила название "Vēja bulta: par mākslu un dziedināšanu" и посвящена связи искусства и исцеления.
Проект объединяет темы терапии, ритуалов, народных целительских практик, физического и психического здоровья и духовного восстановления. Отдельное место занимает латвийская традиция лечения травами и природными средствами, а также связанные с ней народные песни, заговоры и обряды. Фестиваль завершится уже 27 сентября, поэтому суббота станет его предпоследним днем.
Где: Рижский Дом Конгрессов, ул. Кришьяня Валдемара, 5, вход со стороны канала
Когда: 12:00-20:00
Билеты: 5-8 евро
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В Rīgas Birža откроется выставка "Рог изобилия"
26 сентября в Художественном музее Rīgas Birža начнет работу новая выставка "Pilnības rags" ("Рог изобилия"), составленная из собственной коллекции музея.
Название отсылает к древнему символу материального и духовного изобилия. Авторы выставки сравнивают с "рогом изобилия" и сам музей, большая часть собрания которого обычно остается в хранилищах. Экспозиция рассказывает о разнообразии музейных коллекций, их исследовании и интерпретации, а также о том, как со временем меняются представления о том, что может стать музейным экспонатом. Выставка будет работать до 3 января 2027 года.
Где: Художественный музей Rīgas Birža, Домская площадь, 6
Когда: 10:00-18:00
Билеты: 10 евро, льготный - 5 евро
"Балтийская жемчужина" покажет четыре фильма
В Splendid Palace продолжается международный кинофестиваль "Балтийская жемчужина". На 26 сентября запланированы четыре сеанса.
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В 13:20 покажут биографический фильм "Элизабет Тейлор: утраченные записи", в 15:30 - итальянскую драму "Анна", в 17:50 - классическую картину Лукино Висконти "Смерть в Венеции", а в 20:20 - драматический триллер "Параллельные истории". Последний фильм снят в 2026 году во Франции, Бельгии и Италии. На "Анне" и "Параллельных историях" предусмотрены в том числе русские субтитры.
Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61
Когда: 13:20, 15:30, 17:50 и 20:20
Билеты: в продаже
В Splendid Palace отметят 90-летие Яниса Стрейчса
В 19:00 в Большом зале Splendid Palace пройдет концертное представление "Mans draugs Jānis Streičs", посвященное 90-летию режиссера Яниса Стрейчса.
В программе примут участие группы The Sound Poets, Kautkaili, Citi Zēni и Carnival Youth. На сцену также выйдут Артурс Скрастиньш, Гундарс Аболиньш, Янис Паукштелло, Олга Дреге, Улдис Думпис, Ивар Калниньш, Виктория Стрейча, Дайра Аболиня и другие актеры. Проект посвящен творчеству Стрейчса и его многолетней работе в латвийском кино.
Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61
Когда: 19:00
Билеты: в продаже
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В Art Ambar пройдет вечер поэзии и музыки Сергея Есенина
В Art Ambar состоится программа "Есенин. Глупое счастье" - музыкально-поэтический вечер о жизни и любви через творчество Сергея Есенина.
Актриса театра и кино Карина Лучинина исполнит стихи, песни и фрагменты писем Есенина. В программе также примет участие композитор и бывший солист группы Menuets Адриан Кукувас, который исполнит собственные песни. Концерт посвящен его 75-летию и пройдет на русском языке с латышскими субтитрами.
Где: Art Ambar, ул. Алксная, 7
Когда: 18:00, двери откроются в 17:30
Билеты: от 25 евро
На Агенскалнском рынке - большой вечер Balfolk Placis
В теплице Агенскалнского рынка с 19:00 до 22:00 пройдет Balfolk Placis - вечер живой музыки и традиционных европейских танцев.
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В программе - вальсы, мазурки, польки, бурре, хороводные танцы, а также латышский и современный balfolk. 26 сентября состоится расширенный Garais Placis с танцевальными мастер-классами и вечерним концертом Rahu Dance Trio. Предварительный опыт и партнер не нужны - основные движения показывают в течение вечера.
Где: теплица Агенскалнского рынка, ул. Нометню, 64
Когда: 19:00-22:00
Участие: за пожертвования