Куда пойти в Латвии 25 сентября: Ночь ученых, Medbaltica, фестиваль в Лиепае и вечер в средневековом замке
Пятница, 25 сентября, получилась особенно насыщенной. Otkrito собрал события, на которые еще можно попасть, даже если решить, куда идти, уже в пятницу.
По всей Латвии пройдет Ночь ученых
Одно из главных событий 25 сентября охватит сразу десятки городов. Европейская Ночь ученых в этом году пройдет более чем на 40 площадках по всей Латвии. Университеты, научные институты и центры откроют лаборатории, устроят эксперименты, демонстрации, мастер-классы и встречи с исследователями. Участие в основной программе бесплатное.
В Риге, например, Латвийский университет будет ждать посетителей с 17:00 до 22:00 в Академическом центре на улицах Елгавас, 1 и 3, и еще на нескольких площадках. В Институте физики твердого тела Латвийского университета на улице Кенгарага, 8, с 17:00 до 21:00 обещают научное шоу с жидким азотом, эксперименты со светом, "неоновое измерение", демонстрации новых технологий и возможность самостоятельно собрать батарею. Для обычных посетителей регистрация туда не нужна.
Рижский университет Страдиня с 18:00 до 22:00 подготовил более 70 активностей в двух местах - в Центре технологий медицинского образования на бульваре Анниньмуйжас, 26a, и в медицинском колледже Красного Креста на улице Яня Асара, 5. Там можно будет попробовать себя в медицинских процедурах, посмотреть лаборатории, поучаствовать в экспериментах и занятиях по анатомии, фармации и стоматологии. Вход бесплатный.
События пройдут и в регионах. В Елгаве программа запланирована с 17:00 до 22:00 сразу на трех площадках, в Даугавпилсском университете - с 17:00 до 21:00, в вентспилсском VIZIUM - с 19:00 до 21:00, а в Dabas māja в Лиепае - с 17:00 до 21:00.
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Где: более 40 площадок по всей Латвии
Когда: 25 сентября, время зависит от площадки, большинство вечерних программ стартует в 17:00-19:00
Стоимость: бесплатно
Регистрация: для части специальных активностей может требоваться запись, основная программа многих площадок доступна свободно
На Кипсале пройдет второй день Medbaltica 2026
Если 24 сентября выставка только открылась, то в пятницу, 25 сентября, на Кипсале пройдет ее второй и заключительный день. Medbaltica 2026 собрала медицинские технологии, лабораторные решения, оборудование, товары для реабилитации, стоматологии, фармацевтики, гигиены и профилактики. Параллельно проходят профессиональные конференции, семинары и презентации.
Саму выставку может посетить обычный посетитель - отдельная профессиональная регистрация нужна именно для конференций. 25 сентября Medbaltica будет работать до 17:00.
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, улица Кипсалас, 8, Рига
Когда: 9:00-17:00
Стоимость: 5 евро, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью - 3 евро
Регистрация: для посещения выставки не требуется
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В Риге откроется необычная выставка домашних птиц и животных
Еще одно событие, которое начнется 25 сентября, - Putnu sēta. В Dino ZOO Pasaule можно будет увидеть разные породы кур и петухов, уток, гусей, перепелов, индеек, фазанов, голубей и даже эму. Кроме птиц будут представлены кролики, морские свинки и нутрии. Для детей и взрослых подготовлены творческие задания, игры и консультации заводчиков.
В пятницу выставка будет работать дольше всего - до 19:00. Для обычного посещения предварительно записываться не нужно.
Где: Dino ZOO Pasaule, улица Краста, 52, Рига
Когда: 10:00-19:00
Стоимость: взрослым - 5 евро, детям от 4 лет, студентам и пенсионерам - 3 евро, семейный билет - 15 евро
Регистрация: обычным посетителям не требуется
Байба Скриде выступит с Латвийским национальным симфоническим оркестром
В 19:00 в Рижском доме конгрессов состоится концерт Латвийского национального симфонического оркестра. Солисткой станет скрипачка Байба Скриде, за дирижерским пультом - Кристина Поска. В программе - произведения Илоны Бреге и Софии Губайдулиной, а также Первая симфония Густава Малера.
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Билеты на концерт сейчас остаются в продаже, стоимость начинается от 12 евро. Вход в зал открыт с 18:00.
Где: Рижский дом конгрессов, улица Кришьяня Валдемара, 5, Рига
Когда: начало в 19:00, вход с 18:00
Стоимость: от 12 евро
Билеты: доступны в продаже
В Лиепае начнется трехдневный Liepājas Mākslas forums
25 сентября в Лиепае стартует Liepājas Mākslas forums 2026, который продлится все выходные. Причем уже в первый вечер можно посетить сразу несколько бесплатных событий.
В 18:00 в концертном зале Lielais dzintars откроется новая выставка Каспара Подниекса Divradzis. А в 20:00 программа переместится в Veranda в квартале Юлианнас - там впервые в Лиепае вместе выступят норвежские музыканты Стиан Вестерхус и Майя Ратке. В 21:00 неподалеку, в Miezis & Ko., начнется DJ-сет участников американской группы Grails Эмиля Амоса и Алекса Холла.
Открытие выставки: 18:00, Lielais dzintars, улица Радио, 8
Концерт: 20:00, Veranda, улица Кугиниеку, 5
DJ-сет: 21:00, Miezis & Ko., улица Кугиниеку, 5
Стоимость: события сопутствующей программы заявлены как бесплатные
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В Цесисском замке зажгут фонари и откроют двери после наступления темноты
Один из самых атмосферных вариантов пятницы - Viduslaiku mijkrēslis в Цесисском средневековом замке. С наступлением вечера в башнях зажгут свечные фонари, заработают ремесленные мастерские, во дворе будет звучать средневековая музыка, а для посетителей откроют помещения, которые особенно необычно выглядят после захода солнца.
В начале вечера также откроется новая экспозиция Cēsu pils: laiks un ļaudis, посвященная истории замка и людям, которые влияли на его судьбу на протяжении восьми столетий.
Где: Цесисский замок, площадь Пилс, 9, Цесис
Когда: 18:00-22:00
Стоимость: 8-24 евро
Билеты: предусмотрена продажа билетов
В Кулдиге пройдет бесплатное событие с концертом Аснате Ранцане
Днем в центре социальных услуг Tilts пройдет акция "День разных ботинок". С 12:00 до 15:00 посетителей ждут истории людей, творческие мастерские и выставка, а в 13:30 выступят Аснате Ранцане и хор Saulkrastu pērļu koris. Присоединиться приглашают всех желающих.
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Где: центр социальных услуг Tilts, Кулдига
Когда: 12:00-15:00, концерт в 13:30
Формат: открытое мероприятие