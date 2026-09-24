Куда пойти в Латвии 25 сентября: Ночь ученых, Medbaltica, фестиваль в Лиепае и вечер в средневековом замке

В Риге, например, Латвийский университет будет ждать посетителей с 17:00 до 22:00 в Академическом центре на улицах Елгавас, 1 и 3, и еще на нескольких площадках. В Институте физики твердого тела Латвийского университета на улице Кенгарага, 8, с 17:00 до 21:00 обещают научное шоу с жидким азотом, эксперименты со светом, "неоновое измерение", демонстрации новых технологий и возможность самостоятельно собрать батарею. Для обычных посетителей регистрация туда не нужна.