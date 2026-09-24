Более 40 площадок и сотни экспериментов - в Латвии пройдет Ночь ученых
25 сентября в более чем 40 местах по всей Латвии пройдет Ночь ученых, где посетителей ждут эксперименты, научные шоу, мастер-классы и встречи с исследователями. Участие в мероприятиях бесплатное.
Девиз этого года - "Открой природу науки!" - предлагает посмотреть на науку как на неотъемлемую часть повседневной жизни. Семьи, молодежь и все желающие смогут искать ответы вместе с исследователями, проводить эксперименты и узнавать больше об окружающем мире.
Ночь ученых в Латвии ежегодно проходит в последнюю пятницу сентября в рамках Европейской ночи ученых, инициированной Европейской комиссией. Ее цель - сделать научные исследования ближе к обществу и особенно заинтересовать молодежь наукой и ее ролью в повседневной жизни.
Интерес к мероприятию растет. В 2025 году Ночь ученых посетили почти 30 000 человек - примерно на 40% больше, чем годом ранее.
В Курземе исследовательский центр Agroresursu un ekonomikas institūts расскажет о селекции зерновых и исследовании почвы. В Dabas māja в Лиепае внимание будет уделено природе и анатомии рыб.
Научный центр VIZIUM в Вентспилсе предложит узнать больше о космосе и технологиях. В Академии РТУ в Лиепае можно будет попробовать технологии виртуальной реальности, познакомиться с возможностями звукозаписывающей студии и принять участие в различных творческих и исследовательских активностях.
В Земгале в Елгавской технологической средней школе астрономия и технологии дронов встретятся с искусством и экспериментами. Посетители смогут наблюдать за небом в обсерватории.
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В Институте исследований и развития леса и древесных продуктов в Тервете расскажут об умном доме, технологиях обработки древесины и 3D-печати. В Центре развития компетенций Земгальского региона семьи с детьми смогут отправиться в путешествие на "машине времени" - от эпохи динозавров до города будущего.
В Видземе исследовательский центр Priekuļi предложит изучить почву, корни растений и семена. Латвийский государственный институт лесоведения Silava расскажет о биоразнообразии лесов, банке семян и следах диких животных.
В Цесисе Космический образовательный центр подготовит научное шоу, эксперименты и лабораторию по идентификации метеоритов.
В Латгале в колледже LBTU Malnava можно будет узнать, как технологии меняют сельское хозяйство. В Академии РТУ в Резекне посетители смогут заглянуть в микромир с помощью сканирующего электронного микроскопа.
Даугавпилсский университет подготовит эксперименты, различные задания, викторины и другие познавательные активности для посетителей разного возраста.
В Риге и Рижском регионе посетителей примут университеты, научные институты и образовательные центры.
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Рижский университет имени Страдиня на двух площадках предложит более 70 активностей. Можно будет на практике познакомиться с работой стоматолога и попробовать поставить пломбу, а с помощью очков виртуальной реальности изучить человеческий организм изнутри.
Латвийский университет подготовил более 100 научных остановок - научную импровизацию, короткие выступления молодых исследователей, интерактивные инсталляции, эксперименты, практические мастер-классы, встречи с учеными и послами науки, а также различные активности для детей и семей.
Институт культуры и искусств Латвийской академии культуры позволит заглянуть в мир исследований культуры и искусства.
Впервые в рамках Ночи ученых очные мероприятия проведет Латвийская академия музыки имени Язепа Витола. Посетителям предложат экскурсии в лаборатории систематической музыкологии и нейронауки.
Рижский технический университет подготовил десятки активностей для детей и взрослых. Гости смогут узнать больше об искусственном интеллекте, робототехнике, беспилотных летательных аппаратах, биоматериалах, различных веществах и химических процессах.
В научном институте BIOR расскажут о мире микроорганизмов, исследованиях безопасности пищевых продуктов и работе ученых.
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В научном центре NIRI Teika в течение часа будет проходить уличное огненное шоу.
Информация обо всех площадках, времени работы и мероприятиях доступна на интерактивной карте Ночи ученых.