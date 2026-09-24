Более 40 площадок и сотни экспериментов - в Латвии пройдет Ночь ученых

В Институте исследований и развития леса и древесных продуктов в Тервете расскажут об умном доме, технологиях обработки древесины и 3D-печати. В Центре развития компетенций Земгальского региона семьи с детьми смогут отправиться в путешествие на "машине времени" - от эпохи динозавров до города будущего.