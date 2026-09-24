На Кипсале открылась медицинская выставка Medbaltica: что интересного подготовили для обычных посетителей
В четверг, 24 сентября, на Кипсале откроется международная медицинская выставка Medbaltica 2026. В течение двух дней более 140 компаний представят медицинское оборудование, технологии и товары для здоровья. Параллельно пройдут 23 профессиональных мероприятия, а на открытой сцене посетители смогут послушать лекции и презентации без дополнительной платы.
Что можно будет увидеть на выставке
Medbaltica пройдет 24 и 25 сентября. На выставке представят технологии, оборудование, материалы и услуги для стоматологических клиник, лечебных и реабилитационных учреждений. Специалисты смогут познакомиться с предложениями компаний, встретиться с коллегами и обсудить сотрудничество.
Простые посетители смогут приобрести товары для профилактики заболеваний, средства гигиены полости рта, пищевые добавки, лечебную косметику, компрессионные и ортопедические изделия.
В выставке примут участие компании из США, Эстонии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Пакистана, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Турции, Германии и Швеции.
Для медиков подготовили самую широкую программу в истории выставки
По информации организаторов, в этом году профессиональная программа Medbaltica станет самой масштабной за все время проведения выставки. В нее вошли 23 конференции, семинара и мастер-класса, подготовленные 20 профессиональными обществами и ассоциациями.
Одним из центральных событий станет Балтийский конгресс физиотерапии, который соберет физиотерапевтов из Латвии, Литвы и Эстонии.
В других мероприятиях примут участие стоматологи, зубные гигиенисты и ассистенты стоматологов, гинекологи и акушеры, неврологи, фармацевты, офтальмологи, травматологи-ортопеды, реабилитологи, специалисты по питанию, помощники врачей и руководители медицинских учреждений. Они обсудят актуальные проблемы здравоохранения, обменяются опытом и познакомятся с докладами экспертов.
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На открытой сцене будут проходить лекции и презентации, рассчитанные как на медицинских работников, так и на всех, кто интересуется вопросами здоровья. Посетителям выставки они доступны без дополнительной платы. Ознакомиться с программой можно по ссылке.
Время работы и стоимость билетов
24 сентября выставка будет открыта с 9:00 до 19:00, 25 сентября - с 9:00 до 17:00.
Входной билет стоит 5 евро, для пенсионеров и студентов - 3 евро. Стоимость парковки составляет 5 евро.