Станьте детективами! В восьми городах Латвии спрячут "бриллианты" для детей и семей
С 25 сентября по 22 октября в восьми городах Латвии пройдет детективная игра "Найди бриллиант!", участникам которой предстоит искать спрятанные "бриллианты" по подсказкам. Рижане смогут присоединиться 29 октября на семейной премьере фильма "Миссия: найти родителей" в Forum Cinemas.
К участию в детективной игре "Найди бриллиант!" особенно приглашают семьи с детьми, чтобы вместе провести время - следовать подсказкам, взглянуть на привычную городскую среду по-новому, работать в команде и испытать радость от совместно найденного "бриллианта". Подробнее рассказывает продюсер фильма "Миссия: найти родителей" и создатель игры Лига Гайса:
"Идея игры "Найди бриллиант!" появилась потому, что хотелось превратить ожидание детективного фильма "Миссия: найти родителей" в приключение для больших и маленьких еще до выхода фильма в кинотеатрах. Для нас было важно найти отзывчивых партнеров, чтобы "бриллианты" можно было искать в разных городах Латвии. Настоящую охоту за сокровищами мы предложить не можем, зато можем пригласить участников собирать игровые бриллианты. Те, кто найдет все четыре в своем городе, смогут принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет комплект раций, достойный настоящего детектива".
Чтобы принять участие в игре, на сайте нужно выбрать свой город и отправиться в приключение. В течение четырех пятниц - 25 сентября, 2, 9 и 16 октября - будет опубликована новая подсказка, которая шаг за шагом поможет участникам определить место, где спрятан игровой "бриллиант". Понадобятся смекалка, внимательность и немного азарта, ведь никогда не знаешь, где окажется следующий "бриллиант". После того как "бриллиант" найден, находку нужно зарегистрировать, отсканировав QR-код. Участники, которые найдут и зарегистрируют все четыре "бриллианта" в своем городе, смогут принять участие в розыгрыше призов. Среди них - комплект раций, билеты на фильм "Миссия: найти родителей" и другие призы.
Читайте продолжение после рекламы
К игре можно присоединиться в любой момент с 25 сентября по 22 октября.
Игра пройдет в Айзкраукле, Цесисе, Даугавпилсе, Кулдиге, Огре, Резекне, Смилтене и Валмиере.
Участие бесплатное.
Детективная игра "Найди бриллиант!" создана в связи с сюжетом фильма "Миссия: найти родителей", в котором дети становятся детективами, отправляются на поиски пропавших родителей и раскрывают настоящее преступление. "Миссия: найти родителей" - детективное приключение для всей семьи, в котором показано, что смелость, доверие и умение работать вместе способны помочь в, казалось бы, невозможной ситуации.
В центре фильма - десятилетняя Алиса, которой кажется, что с ее братом Миланом все сложно. Из-за него семье также приходится переехать в деревню - якобы там ему будет лучше. Но как насчет Алисы? Кажется, никто даже не задумывается о том, чтобы лучше было ей.
Неожиданно Алиса узнает, что Милана могут забрать из семьи. Этого нельзя допустить! Но родители словно провалились сквозь землю. Как найти их, если Милана нельзя оставить одного? Внезапно появляются местные мальчики-детективы. Они готовы взять Милана в свою команду. Дети отправляются на поиски пропавших родителей. Подсказки приводят их в город, где они раскрывают преступление, которое оказывается гораздо серьезнее, чем могло показаться вначале.
Читайте продолжение после рекламы
Фестивальная премьера фильма "Миссия: найти родителей" состоится 24 октября 2026 года в 14:00 в рамках программы Рижского международного кинофестиваля RIGA IFF. В кинотеатрах и других местах кинопоказа фильм появится 29 октября.
Прокат фильма в кинотеатрах начнется с семейной премьеры, которая состоится 29 октября в 19:00 в Forum Cinemas. Ближайшие сеансы можно найти и выбрать на сайте.
Еще до выхода на экраны Латвии фильм получил международное внимание. Его мировая премьера состоялась на Международном фестивале детского и молодежного кино BUFF в Швеции, где фильм вошел в конкурсную программу. Картина также включена в культурно-образовательную программу "Школьная сумка Латвии". Для учителей будут доступны материалы, адаптированные для разных возрастных групп, которые помогут обсудить фильм со школьниками после просмотра.
Латвию в создании фильма представляет киностудия Air Productions, продюсеры Антра Гайле и Лига Гайса. Оригинальную музыку к фильму создала композитор Лива Блума, а запись музыки прошла в первой студии Latvijas Radio в исполнении профессиональных музыкантов под руководством дирижера Каспарса Адамсонса. Звукорежиссер музыкальной записи - Варис Курминьш, а графический дизайн фильма создал Армандс Лейтис.
Роли озвучили латвийские дети и известные актеры - Амелия Бароне, Бруно Розе, Имантс Спрогис, Валфридс Ванагс, Гита Ролмане, Артис Робежниекс, Юрис Лиснерс, Даце Витола, Айя Дзерва, Артис Дроздовс и другие. Фильм снят на хорватском языке, его международное название - Extraordinary. В Латвии картина будет показана в дублированной версии на латышском языке.
Читайте продолжение после рекламы
Режиссеры фильма Марина Андре Шкопа и Ванда Райманова вместе с международной командой профессионалов кино создали красочное приключение, в котором юмор, детективная интрига и элементы анимации органично сочетаются с историей о дружбе, доверии и семье.
Фильм показывает, что другой способ воспринимать мир не является недостатком - он может стать силой и помочь найти неожиданные решения.
Фильм также был представлен на Международном фестивале детского кино в Кристиансанне (Норвегия), Международном фестивале детского и молодежного кино в Злине (Чехия), фестивале Europe on Screen (Индонезия) и на кинофестивале в Пуле (Хорватия), где получил три награды Golden Arena за работу художника-постановщика, дизайн костюмов и визуальные эффекты.
История фильма напоминает, что в семье и команде есть место для каждого. В том числе и в кинозале. Поэтому, чтобы приключение могли вместе посмотреть как можно больше зрителей, для фильма создано аудиоописание для незрячих и слабовидящих зрителей, а также адаптированы субтитры для глухих и слабослышащих.
Миссия начинается! Найти родителей - только половина задания.