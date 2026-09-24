Станьте детективами! В восьми городах Латвии спрячут "бриллианты" для детей и семей

Чтобы принять участие в игре, на сайте нужно выбрать свой город и отправиться в приключение. В течение четырех пятниц - 25 сентября, 2, 9 и 16 октября - будет опубликована новая подсказка, которая шаг за шагом поможет участникам определить место, где спрятан игровой "бриллиант". Понадобятся смекалка, внимательность и немного азарта, ведь никогда не знаешь, где окажется следующий "бриллиант". После того как "бриллиант" найден, находку нужно зарегистрировать, отсканировав QR-код. Участники, которые найдут и зарегистрируют все четыре "бриллианта" в своем городе, смогут принять участие в розыгрыше призов. Среди них - комплект раций, билеты на фильм "Миссия: найти родителей" и другие призы.