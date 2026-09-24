Верность, дружба и настоящие ценности - "Три мушкетера" оживут на сцене Театра Чехова
Уже в эту субботу, 26 сентября, в 19:00 в театре Чехова в Риге состоится премьера постановки Резии Калнини "Три мушкетера" по мотивам романа Александра Дюма. В спектакле вновь прозвучит музыка Имантса Калниньша, которому в этом году исполняется 85 лет.
Многие знают "Трех мушкетеров" как историю об идеалах, смелости и выборе, о способности оставаться верным себе и своим близким в мире, который постоянно меняется. Но какую роль мушкетеры могут играть сегодня и чему важному способны нас научить?
Режиссер Резия Калниня считает, что спектакль дает возможность отвлечься от виртуальной реальности и обратиться к более глубоким эмоциям. Она предлагает на несколько часов остановить время и вернуться к простым, но важным вопросам: что действительно важно в моей жизни? Что имеет ценность? Что является настоящим золотом и драгоценным камнем, а что только выглядит так?
"Три мушкетера" - семейный спектакль, и для меня важно, что его будут смотреть и подростки - люди, у которых большие приключения, выбор, любовь, дружба, разочарования и жизненные уроки еще впереди", говорит режиссер постановки.
Музыка Имантса Калниньша в спектакле звучит в аранжировке Эвилены Протекторе, а тексты песен Виктора Калниньша на русский язык перевел поэт Сергей Тимофеев.
В творческую команду постановки под руководством Резии Калнини вошли сценограф Артур Виртманис, художница по костюмам Илзе Витолиня, хореограф Лиене Грава, художник по свету Рейнис Залте, ассистент хореографа Елизавета Мания и переводчица текста инсценировки Лина Овчинникова.
Роли исполнят Екатерина Фролова, Максим Бусел, Константин Никулин, Владимир Гориславец, Александр Маликов, Иван Стрельцов, Дмитрий Егоров, Яков Рафальсон, Элина Барткевич, Вероника Плотникова, Олег Тетерин, Татьяна Гуревич, Родион Кузьмин и Никита Осипов.
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В постановке также участвуют музыканты и профессиональные танцоры Полина Филиппова, Анастасия Черная, Рейнхольд Шварц, Анете Клапкалне, Марите Супе, Гиртс Бисениекс и Руслан Курлович.
В постановке также участвуют музыканты и профессиональные танцоры Полина Филиппова, Анастасия Черная, Рейнхольд Шварц, Анете Клапкалне, Марите Супе, Гиртс Бисениекс и Руслан Курлович, а также музыканты Эвилена Протекторе (аранжировщик), Богдан Михайлов (клавишные), Гидон Гринберг (скрипка), Дмитрий Карпов (гитара), Юлия Савельева (бас-гитара), Елена Ясюлянец (аккордеон) и Маркус Лейкумс (ударные инструменты).
Ближайшие показы состоятся 26, 27 и 29 сентября, 3 и 4 октября, а также 30 и 31 октября, 27 ноября.