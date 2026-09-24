Как животные учатся и общаются? В Риге пройдет "Семейный день" в музее природы
26 сентября с 10:00 до 15:00 в Латвийском национальном музее природы в Риге пройдет "Семейный день" на тему "Природа - учитель". В нескольких экспозициях музея разместятся познавательные и творческие станции, где дети вместе с родителями смогут узнать, как учатся животные, растения и грибы.
В сентябре, когда дети возвращаются в школу, организаторы предлагают посмотреть на процесс обучения с другой стороны - узнать, как новые навыки приобретают животные, как происходит обмен информацией в растительном мире и как живые организмы приспосабливаются к разным условиям.
Участников "Семейного дня" ждут различные задания, которые помогут выполнить педагоги музея.
В мире птиц обучение птенцов зависит от того, относятся ли они к выводковым или гнездовым птицам. В семьях млекопитающих новые навыки приобретаются благодаря наблюдению, следованию за взрослыми, подражанию и игре.
Разным видам насекомых важно научиться распознавать цветы. А в мире растений и грибов также можно говорить о своеобразном обучении и способности приспосабливаться к различным условиям жизни.
"Семейный день" в Латвийском национальном музее природы объединяет познавательный и творческий отдых. Дети вместе с родителями смогут провести субботу за играми, заданиями и разговорами, одновременно узнавая новое.
Каждая семья получит специальную тетрадь с заданиями, которая поможет взглянуть на музейные экспозиции по-новому. Помимо познавательных станций, посетители смогут принять участие в творческой мастерской.
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Мероприятие проходит в последнюю субботу каждого месяца с 10:00 до 15:00. Тетради с заданиями будут доступны до 14:30, а выполнение заданий занимает около 40-60 минут.