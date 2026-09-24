Как животные учатся и общаются? В Риге пройдет "Семейный день" в музее природы

В сентябре, когда дети возвращаются в школу, организаторы предлагают посмотреть на процесс обучения с другой стороны - узнать, как новые навыки приобретают животные, как происходит обмен информацией в растительном мире и как живые организмы приспосабливаются к разным условиям.