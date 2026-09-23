Чем заняться в четверг - интересные события по всей Латвии 24 сентября

24 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале начнет работу Medbaltica 2026 - одна из крупнейших медицинских выставок в Балтии. На одной площадке соберутся представители разных направлений здравоохранения, профессиональные ассоциации и производители медицинской продукции из Латвии и других стран. Посетители смогут познакомиться с новинками в области медицинских технологий, реабилитации, фармацевтики и стоматологии.