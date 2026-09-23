Чем заняться в четверг - интересные события по всей Латвии 24 сентября
В четверг, 24 сентября, в Латвии будет куда выбраться даже тем, кто решит строить планы в последний момент. Otkrito собрал варианты мероприятий, на которые еще можно попасть.
На Кипсале откроется крупная медицинская выставка Medbaltica 2026
24 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале начнет работу Medbaltica 2026 - одна из крупнейших медицинских выставок в Балтии. На одной площадке соберутся представители разных направлений здравоохранения, профессиональные ассоциации и производители медицинской продукции из Латвии и других стран. Посетители смогут познакомиться с новинками в области медицинских технологий, реабилитации, фармацевтики и стоматологии.
Параллельно 24 сентября пройдет большая профессиональная программа с конференциями, семинарами и презентациями. Для участия в отдельных конференциях требуется регистрация через соответствующие профессиональные организации, однако для посещения самой выставки она не нужна.
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, улица Кипсалас, 8, Рига
Когда: 24 сентября, 9:00-19:00
Стоимость: 5 евро, льготный билет - 3 евро
Регистрация: для посещения выставки не требуется
В Риге десятки галерей будут открыты до позднего вечера
24 сентября пройдет очередной Riga Last Thursdays - вечер, когда художественные галереи столицы работают дольше обычного и принимают посетителей бесплатно. С 18:00 до 22:00 можно самостоятельно составить маршрут по нескольким площадкам, посмотреть выставки, встретиться с художниками и кураторами, а в некоторых галереях попасть на экскурсии и другие специальные события.
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Билет и предварительная регистрация не нужны. Участвующие площадки расположены в разных районах Риги, поэтому перед выходом стоит выбрать несколько галерей из актуальной программы.
Где: разные галереи Риги
Когда: 18:00-22:00
Стоимость: бесплатно
Регистрация: не требуется
A$AP Rocky выступит в Xiaomi Arēna
Самое масштабное музыкальное событие четверга пройдет в Xiaomi Arēna. В Ригу с мировым туром Don't Be Dumb World Tour приезжает A$AP Rocky. Двери арены откроются в 18:00, начало концерта запланировано на 19:30.
Билеты все еще находятся в продаже. Стоимость начинается от 104,50 евро и зависит от категории места.
Где: Xiaomi Arēna, улица Сканстес, 21, Рига
Когда: вход с 18:00, начало в 19:30
Стоимость: от 104,50 евро
Билеты: еще продаются
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В Риге начнутся Somugru dienas 2026
Еще один вариант в столице - открытие Somugru dienas 2026. В 19:00 в Белом зале Рижского латышского общества выступит венгерская группа традиционной музыки Széljárók. Перед концертом можно будет посмотреть выставку эстонской художницы Пирет Рэни, посвященную животным в мифологии финно-угорских народов.
Где: Рижское латышское общество, улица Меркеля, 13, Рига
Когда: начало в 19:00
Стоимость: бесплатно
Регистрация: желательна, но не указана как обязательная
В Даугавпилсе зрители сами выберут победителя MANHATTAN SHORT
24 сентября в Даугавпилсе начинается международный фестиваль короткометражного кино MANHATTAN SHORT. Зрителям покажут фильмы-финалисты из разных стран, а после просмотра каждый сможет проголосовать за лучший фильм и лучшего актера вместе со зрителями фестиваля по всему миру.
Первый сеанс начнется в 18:00 и продлится около двух с половиной часов. Билет стоит 5 евро. Фильмы демонстрируются на языках оригинала с субтитрами.
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Где: медиа-зал Vienības nams, улица Ригас, 22A, Даугавпилс
Когда: 18:00, продолжительность около 2 часов 30 минут
Стоимость: 5 евро
Билеты: продаются в кассах и онлайн
В Лиепае пройдет бесплатный вечер об истории города в годы оккупации
В Лиепайском музее оккупации представят новый сборник Liepāja okupāciju režīmos 1940-1990. В него вошли публикации 13 исследователей о политической, военной, социальной и культурной истории города во времена советской и нацистской оккупаций.
После презентации состоится дискуссия об изучении истории оккупации Лиепаи, сохранении исторической памяти и месте этой темы в современном публичном пространстве. Мероприятие бесплатное.
Где: Лиепайский музей оккупации, Лиепая
Когда: 17:00-18:30
Стоимость: бесплатно
В Сигулде встретятся с эстонским поэтом Свеном Кивисильдником
В рамках Дней поэзии в Valhalla Lounge состоится Dzejas brauciens / Poetry Ride - встреча с эстонским поэтом Свеном Кивисильдником. Мероприятие начинается в 18:30 и рассчитано примерно до 21:00. Вход свободный.
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Где: Valhalla Lounge, Сигулда
Когда: 18:30-21:00
Стоимость: бесплатно
В Елгаве можно бесплатно попасть на часовую тренировку
Тем, кто хочет провести вечер активно, в Земгальском олимпийском центре предлагают бесплатную тренировку "Кардио/сила". Она пройдет с 19:00 до 20:00 на втором этаже спортивного комплекса. Предварительная регистрация не требуется - с собой советуют взять гимнастический коврик и воду.
Где: Земгальский олимпийский центр, улица Кронвалда, 24, Елгава
Когда: 19:00-20:00
Стоимость: бесплатно
Регистрация: не требуется
Что взять: коврик и питьевую воду
В Огре можно выйти на получасовой забег
На стадионе Огрского спортивного центра 24 сентября состоится заключительный вечер сезона Veselības apļi. Формат простой: в течение 30 минут каждый участник старается пройти или пробежать столько кругов, сколько сможет, выбирая собственный темп. Именно этап 24 сентября проходит без учета результата в общем зачете, а в этот же вечер запланировано итоговое награждение сезона.
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Заранее регистрироваться не нужно - запись проходит за 20 минут до старта. Участие стоит 2 евро.
Где: стадион Огрского спортивного центра, улица Сколас, 21, Огре
Когда: старт в 19:00, регистрация примерно с 18:40
Продолжительность забега: 30 минут
Стоимость: 2 евро
Регистрация: на месте