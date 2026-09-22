Куда сходить 23 сентября в Латвии: мероприятия, на которые еще можно попасть
Не знаете, чем заняться в среду после работы или куда выбраться днем? 23 сентября по всей Латвии пройдут бесплатные тренировки, концерты, спортивные матчи, прогулки и необычные городские активности. Otkrito собрал события, на которые еще не поздно попасть, даже если вы узнали о них только сегодня.
Бесплатные тренировки в парке Узварас в Риге
В рамках #BeActive Day Рижский университет Страдиня проведет вечером в парке Узварас сразу три открытые тренировки. В 18:00 начнется "Беговая лаборатория", где можно будет разобраться с основами техники бега. В 18:30 стартует занятие по скандинавской ходьбе, а в 19:00 тренеры покажут, как правильно пользоваться уличными тренажерами.
Участвовать можно бесплатно, предварительно записываться не требуется. Место встречи - палатка Рижского университета Страдиня возле площадки с уличными тренажерами, в районе пересечения улиц Херманя и Бариню.
Где: парк Узварас, у площадки уличных тренажеров, район улиц Херманя и Бариню, Рига
Когда: 18:00-20:00
Стоимость: бесплатно
Регистрация: не требуется
В Зиемельблазме отметят 115-летие библиотеки
Тем, кто не настроен на спорт, вечером можно отправиться во дворец культуры Ziemeļblāzma. В камерном зале пройдет вечер "115 stāsti par gaismu", посвященный 115-летию библиотеки в Вецмилгрависе.
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В программе - рассказы об истории библиотеки, воспоминания многолетнего библиотекаря, чтения победителей конкурса эссе и музыкальные выступления. Вход свободный.
Где: дворец культуры Ziemeļblāzma, улица Зиемельблазмас, 36, Рига
Когда: начало в 19:00
Стоимость: бесплатно
В Юрмале пройдет поэтическая прогулка вместе с Юрисом Хиршсом
В Каугури в среду пройдет необычная прогулка, посвященная поэтессе Аманде Айзпуриете. Вместе с актером Юрисом Хиршсом участники пройдут по нескольким точкам района и услышат поэзию в местах, связанных с маршрутом.
Старт назначен на 14:00 на пляже Каугури у улицы Каптейня Золта, 140. В 14:30 участники будут у Каугурского дома культуры на улице Райня, 110, а примерно в 14:50 - у Каугурской библиотеки на улице Энгурес, 4A. Отдельной предварительной регистрации в программе мероприятия не указано.
Где: старт на пляже Каугури, улица Каптейня Золта, 140, Юрмала
Когда: начало в 14:00, последняя указанная точка маршрута - около 14:50
Маршрут: пляж Каугури - Каугурский дом культуры - Каугурская библиотека
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В Даугавпилсе устроят двухчасовое велоприключение по городу
Один из наиболее необычных вариантов среды - Daugavpils Fotoreiss 2026. Участникам предстоит на велосипедах искать спрятанные в городе объекты, выполнять задания и фотографировать найденные точки.
Собирать команду нужно из двух-трех человек, причем хотя бы один участник должен быть совершеннолетним. Регистрация пройдет непосредственно перед стартом - с 17:30 до 17:50, поэтому записываться за несколько дней не требуется. Сама дистанция рассчитана примерно на два часа.
Организаторы просят взять исправный велосипед, шлем, фонарик, телефон и письменные принадлежности. Участие бесплатное.
Где: Europe Direct Latgale, улица Ригас, 58, Даугавпилс
Регистрация на месте: 17:30-17:50
Старт: 18:00
Продолжительность: около двух часов, ориентировочно до 20:00
Стоимость: бесплатно
В Лиепайском олимпийском центре можно бесплатно попробовать танцы, бокс, пилатес и Aquabike
Большая бесплатная программа #BeActive Day пройдет в Лиепайском олимпийском центре. Она растянется с 16:00 до 21:00, причем можно выбрать отдельное занятие по интересам.
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С 16:00 до 18:45 будут проходить занятия по хип-хопу с Dance Beat, с 17:00 до 18:30 - показательные выступления центра спортивных танцев LESTO. В 18:00 начнется открытое занятие SPICE по современному танцу и street dance, в 19:00 - танцевальное занятие для женщин 40+ от U-dance и открытая тренировка по боксу. В 19:10 пройдет Power Pilates, а с 20:00 до 21:00 - Aquabike и занятие на водных батутах.
Участие бесплатное. Для спортивных занятий организаторы советуют взять удобную одежду, сменную обувь и воду, а для занятий в воде - купальник и резиновые тапочки.
Где: Лиепайский олимпийский центр, улица Бривибас, 39, Лиепая
Когда: 16:00-21:00
Стоимость: бесплатно
Хоккей или баскетбол - в Лиепае вечером пройдут сразу два матча
Для спортивных болельщиков выбор в Лиепае 23 сентября особенно большой.
В 18:30 хоккейная команда Liepājas HK встретится с Kyiv Capitals в рамках Optibet хоккейной лиги. Матч заявлен с 18:30 до 20:30, стоимость билета - 5 евро.
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Хоккей
Где: LOC Ledus halle, улица Бривибас, 1, Лиепая
Когда: 18:30-20:30
Билет: 5 евро
Почти одновременно в Лиепайском олимпийском центре стартует новый сезон Европейской северной баскетбольной лиги. BK Liepāja примет исландский Tindastoll. Игра начнется в 19:00 и должна завершиться примерно к 21:00. Билеты остаются в продаже, цены начинаются от 2,50 евро.
Баскетбол
Где: Лиепайский олимпийский центр, улица Бривибас, 39, Лиепая
Когда: 19:00-21:00
Билеты: от 2,50 евро
В Кулдиге бесплатно выступят музыканты из Словакии
В концертном зале DUNA вечером выступят словацкая пианистка Эва Варханикова и певец и композитор Мариан Варханик. В программе заявлены произведения Ференца Листа, Язепса Витолса, Астора Пьяццоллы, Арама Хачатуряна, Иоганнеса Брамса и других композиторов.
Концерт начинается в 19:00, вход свободный. В опубликованном анонсе предварительная регистрация не указана.
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Где: концертный зал DUNA, улица Калькю, 16, Кулдига
Когда: начало в 19:00
Стоимость: бесплатно
В Мазсалаце можно выйти на старт даже без предварительной заявки
В парке динозавров в Мазсалаце пройдет второй осенний этап Fiz-kul-tūre. Формат подходит не только бегунам - дистанцию можно проходить пешком или со скандинавскими палками. В зависимости от возрастной группы участники преодолевают круги длиной 1-2 километра в установленный лимит времени.
Свободный старт открыт с 16:30 до 18:30, выдача оборудования начинается в 16:00. Хотя онлайн-регистрация завершается заранее, организаторы прямо указывают, что зарегистрироваться можно и непосредственно на месте с 16:00. Стоимость участия - до 3 евро, оплата на месте наличными.
Парк динозавров находится в районе пересечения улиц Парка и Краста в Мазсалаце.
Где: парк динозавров, район пересечения улиц Парка и Краста, Мазсалаца
Регистрация на месте: с 16:00
Свободный старт: 16:30-18:30
Стоимость: до 3 евро, оплата наличными