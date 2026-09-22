Куда сходить 23 сентября в Латвии: мероприятия, на которые еще можно попасть

С 16:00 до 18:45 будут проходить занятия по хип-хопу с Dance Beat, с 17:00 до 18:30 - показательные выступления центра спортивных танцев LESTO. В 18:00 начнется открытое занятие SPICE по современному танцу и street dance, в 19:00 - танцевальное занятие для женщин 40+ от U-dance и открытая тренировка по боксу. В 19:10 пройдет Power Pilates, а с 20:00 до 21:00 - Aquabike и занятие на водных батутах.