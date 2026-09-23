В Риге отметят 5-летие большого хип-хоп проекта - обещают насыщенную программу

HIPHOPS.LV - крупнейший хип-хоп портал Латвии, работающий с 6 октября 2021 года. Издание рассказывает об актуальных событиях латвийской хип-хоп сцены, публикует рецензии и чарты. На YouTube-канале портала выходит подкаст Bīts un Vārds, в котором о латвийской рэп-сцене рассказывают сами артисты. В рубрике Kaizera bīts музыканты исполняют специально подготовленные для программы куплеты. HIPHOPS.LV также создал плейлист Spotify LVHH - Latvijas Hiphops с актуальной латвийской хип-хоп музыкой. Портал трижды получал премию "Орден 5%" как лучший хип-хоп медиа года - в 2022, 2023 и 2025 годах. В 2025 году HIPHOPS.LV также был номинирован на музыкальную премию GAMMA в категории "Медиаресурс года / контент, созданный медиаресурсом". В социальных сетях и на YouTube у портала в общей сложности более 16 000 подписчиков и пользователей, а YouTube-канал набрал более 2 миллионов просмотров.