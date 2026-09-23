В Риге отметят 5-летие большого хип-хоп проекта - обещают насыщенную программу
10 октября в 20:00 в концертном зале Angārs в Риге пройдет мини-фестиваль в честь пятилетия HIPHOPS.LV. На одной сцене выступят Prusax и рэп-группа Prospekti в составе десяти участников, а вечер откроет DJ MIKX.
Вечер откроет DJ MIKX с часовым сетом и специальными гостями - молодыми артистами Weeco и Zieds’, которые в этом году привлекли внимание редакции HIPHOPS.LV. Затем на сцену выйдет Prusax, один из заметных представителей новой школы латвийского хип-хопа. Главной частью вечера станет выступление Prospekti - рэп-группы из десяти участников, известной своим необычным звучанием, самоиронией и прямыми текстами.
Мероприятие предназначено для посетителей от 16 лет. Начало в 20:00, вход с 19:00.
HIPHOPS.LV - крупнейший хип-хоп портал Латвии, работающий с 6 октября 2021 года. Издание рассказывает об актуальных событиях латвийской хип-хоп сцены, публикует рецензии и чарты. На YouTube-канале портала выходит подкаст Bīts un Vārds, в котором о латвийской рэп-сцене рассказывают сами артисты. В рубрике Kaizera bīts музыканты исполняют специально подготовленные для программы куплеты. HIPHOPS.LV также создал плейлист Spotify LVHH - Latvijas Hiphops с актуальной латвийской хип-хоп музыкой. Портал трижды получал премию "Орден 5%" как лучший хип-хоп медиа года - в 2022, 2023 и 2025 годах. В 2025 году HIPHOPS.LV также был номинирован на музыкальную премию GAMMA в категории "Медиаресурс года / контент, созданный медиаресурсом". В социальных сетях и на YouTube у портала в общей сложности более 16 000 подписчиков и пользователей, а YouTube-канал набрал более 2 миллионов просмотров.
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Prospekti - рэп-группа, созданная музыкантами из Саласпилса. Дебютный альбом "Билет в один конец", выпущенный в 2025 году, получил "Золотой микрофон" в категории "Лучший хип-хоп альбом". Группа играет с границами жанра и не боится быть неправильно понятой. Резкие наблюдения из повседневной жизни сочетаются с самоиронией и юмором, а в текстах появляются бытовые истории и картины из темных уголков сознания.
В состав Prospekti входят xantikvariāts, Kjuumanis, Kaizers, og montekarlo, Flabbijs, edoo0, Lagans, Jshawn, Decs и Klaids.
Prusax - один из заметных представителей новой школы латвийского хип-хопа. Он стал известен как участник объединения New Wavy с такими хитами, как Sporta stundas, Pirmais līgā и Repa Spēles Terorists. Дебютный альбом A+, вышедший в 2019 году, получил несколько номинаций на музыкальные премии. В прошлом году артист выпустил сингл Nav laika и двойной сингл DUO.
Prusax известен не только среди поклонников рэпа - он также снимался в сериалах и участвовал в различных шоу. Среди последних проектов с его участием - шоу Go3 "Корея. Как положено".