Грибы умеют больше, чем мы думаем - в Салдусе пройдет необычный фестиваль

"Мы хотим, чтобы после фестиваля человек пошел в лес и посмотрел на грибы немного иначе. Возможно, раньше он знал десять грибов, а после фестиваля будет знать двадцать. Может быть, он узнает, что гриб можно использовать не только на кухне. Главное - чтобы появился интерес", - подчеркивают организаторы MIKOFEST.