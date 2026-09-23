Грибы умеют больше, чем мы думаем - в Салдусе пройдет необычный фестиваль
26 сентября с 10:00 до 16:00 в парке Лутриню Салдусского края пройдет MIKOFEST 2026 - фестиваль, который предложит посмотреть на грибы не только как на еду. Гостей ждут около 30 мероприятий, выставки, лекции, мастер-классы, детские активности, а также грибы, которые можно будет услышать, почувствовать и увидеть под UV-светом.
Что обычно приходит в голову при слове "гриб"? Боровик, лисичка, грибной соус или банка маринованных грибов на зиму. Но на этом история грибов далеко не заканчивается. Они встречаются в лесу, на деревьях, в почве и даже в вещах, о которых мы в повседневной жизни не задумываемся.
Грибы можно есть, использовать для изготовления бумаги, в ремеслах, искусстве и других сферах. Именно эту удивительно разнообразную сторону грибного мира организаторы хотят показать на фестивале.
"Многие люди воспринимают гриб как боровик или лисичку. Мы хотим показать, что за этими знакомыми грибами скрывается огромный и интересный мир. Грибы делают очень многое в природе, а человек веками использовал их не только в пищу", - рассказывают организаторы фестиваля.
Одна из главных идей фестиваля - показать, насколько разнообразными бывают грибы и как много способов их использования существует.
На фестивале можно будет увидеть выставку грибов Салдусского края, для которой грибы будут собирать в разных местах региона. Посетители смогут не только посмотреть, что выросло в лесах в этом году, но и пообщаться со знатоками грибов и узнать, что именно оказалось в их корзине.
Также пройдет выставка оригиналов рисунков грибов Фердинанда Эрдмана Штолля из коллекции Музея Латвийского университета. Это тщательно выполненные изображения латвийских грибов, созданные в период, когда Штолль был одним из наиболее значимых исследователей грибов в Латвии.
Другая выставка покажет, что грибы интересовали людей и в самых обычных бытовых вещах. Посетителям представят уникальную для Латвии коллекцию предметов с грибной тематикой - фарфор, керамику, открытки, книги, лампы, вазы и другие вещи.
Читайте продолжение после рекламы
А если просто смотреть будет мало, можно будет попробовать что-то сделать самостоятельно. На мастер-классах расскажут, как из грибов делают бумагу, как раньше использовали трутовик настоящий, а также покажут выращивание вешенок. Кроме того, пройдут мастер-классы по плетению корзин и кузнечному делу.
"Мы хотим, чтобы после фестиваля человек пошел в лес и посмотрел на грибы немного иначе. Возможно, раньше он знал десять грибов, а после фестиваля будет знать двадцать. Может быть, он узнает, что гриб можно использовать не только на кухне. Главное - чтобы появился интерес", - подчеркивают организаторы MIKOFEST.
Сбор грибов в Латвии - не модное увлечение, а давняя и до сих пор живая традиция. Люди ходят в лес, собирают грибы, готовят их и делают запасы на зиму. Вместе с этой традицией из поколения в поколение передаются названия грибов, рецепты, знания и различные поверья.
С 2023 года сбор и использование грибов включены в список нематериального культурного наследия Латвии. Поэтому MIKOFEST будет не только об необычных способах использования грибов. На фестивале поговорят о распознавании, сборе и использовании грибов, лекарственных грибах, их месте в образе жизни человека и о том, почему грибная культура занимает особое место в Латвии.
О грибах простым и понятным языком расскажет Иво Трейде на лекции "Просто о грибах". О сборе грибов как части латышского жизненного уклада расскажет также Дайна Янкалне, которая проведет показ фильма "Человек с корзиной" и дискуссии.
В программе MIKOFEST найдется место и для необычных впечатлений. Посетители смогут услышать музыку, созданную грибами, - специальное устройство преобразует биоэлектрические сигналы грибов в звуки.
Даце Янсоне-Вевере также предложит выставку грибных запахов, где можно будет почувствовать ароматы, созданные с использованием грибов.
Читайте продолжение после рекламы
Самые маленькие посетители смогут познакомиться с грибами через игры и практические занятия. В парке им предложат найти задания с ребусами и названиями разных видов грибов, а ответы можно будет искать на выставке грибов Салдусского края.
В поиске чайных грибов, организованном ABAVAS, найденные "грибные" споры можно будет обменять на вкусные напитки. Дети смогут посмотреть мультфильмы студии Animācijas Brigāde о грибах, увидеть выставку кукол из фильмов и принять участие в мастер-классе по созданию грибных кукол.
Особым развлечением станет Темная UV-комната, где под ультрафиолетовым светом можно будет увидеть, как грибы и лишайники светятся и меняют цвет. Там же можно будет сделать татуировки, светящиеся под UV-светом. Кроме того, дети смогут посетить стенды Управления охраны природы и пообщаться с настоящими пожарными, которые расскажут о безопасности в лесу.