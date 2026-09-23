Семейная драма как разговор о Латвии - в Новом Рижском театре покажут "Ветряные мельницы"
6 октября в 19:00 в Большом зале Нового Рижского театра состоится премьера спектакля "Ветряные мельницы" режиссера Алвиса Херманиса по пьесе Инги Абеле. История о родственниках, которые собираются в оставшейся без хозяина усадьбе, становится размышлением о семье, деньгах, земле и судьбе Латвии.
Загородная усадьба осталась без хозяина. Собираются родственники и наследники, и... начинается. Старая история, рассказанная в контексте современной Латвии.
Режиссер Алвис Херманис дополняет:
"В пьесе Инги Абеле мелодраматические и другие страсти вокруг отношений, денег, семейных дел приобретают поэтическое и экзистенциальное обобщение и становятся метафорой народа, начало и конец которого остаются одной большой тайной. Герои пьесы - словно духи, блуждающие по увядшим цветочным полям, вокруг туман, и невозможно понять: это поздний вечер или раннее утро".
Пьеса "Ветряные мельницы" была написана в 2010 году с подзаголовком "Жизнь-сон в двух частях".
Сегодня, говоря о пьесе, ее автор Инга Абеле отмечает:
"Теперь движутся горы и меняются моря. Происходят огромные колебания. Но когда эти горы перестроятся... Нужно прожить это время. Сохранять слово. Сильное и полное силы. Жизнь, которую держишь в руках, - это театр. Так же и со всем остальным. Землю нужно действительно взять в руки. По-настоящему. И почувствовать, что она тебе говорит".
Сценографию спектакля создают Алвис Херманис и художник по свету Никс Ципрусс. Художница по костюмам - Яна Чивжеле. В спектакле участвуют Гердс Лапошка, Кристине Крузе, Гундарс Аболиньш, Сандра Клявиня, Андрис Кейшс, Янис Скутелис, Агате Криста, Инга Унгуре, Зане Даудзиня, Лиена Шмуксте и Кайс Херманис.