Семейная драма как разговор о Латвии - в Новом Рижском театре покажут "Ветряные мельницы"

"Теперь движутся горы и меняются моря. Происходят огромные колебания. Но когда эти горы перестроятся... Нужно прожить это время. Сохранять слово. Сильное и полное силы. Жизнь, которую держишь в руках, - это театр. Так же и со всем остальным. Землю нужно действительно взять в руки. По-настоящему. И почувствовать, что она тебе говорит".