Вольтер в центре "Тайной вечери" - что скрывает необычная картина в Рундальском дворце

Доктор Софи Тернер, лектор Эстонской академии художеств и приглашенный куратор Художественного музея Кадриорг, расскажет о влиянии французской культуры на Балтийский регион. Лекция основана на последних исследованиях ранних французских коллекций в музеях и библиотеках Эстонии, Латвийской национальной библиотеке и музее Рундальского дворца. Историю французского Просвещения рассмотрят через материальную культуру - произведения искусства, книги, рукописи и архитектурные памятники. Такой подход позволяет восстановить и открыть местную историю французского влияния, которое не всегда заметно на первый взгляд. Особое внимание лектор уделит менее известным историческим сюжетам и утраченным историям, связанным с наследием французских идей и их восприятием на протяжении веков.