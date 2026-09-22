Вольтер в центре "Тайной вечери" - что скрывает необычная картина в Рундальском дворце
26 сентября в 12:00 в музее Рундальского дворца пройдет лекция доктора Софи Тернер "Французское Просвещение в Балтии: мифы и наследие". В герцогской библиотеке также можно будет увидеть картину швейцарского художника Жана Ибера "Последняя трапеза Вольтера".
Доктор Софи Тернер, лектор Эстонской академии художеств и приглашенный куратор Художественного музея Кадриорг, расскажет о влиянии французской культуры на Балтийский регион. Лекция основана на последних исследованиях ранних французских коллекций в музеях и библиотеках Эстонии, Латвийской национальной библиотеке и музее Рундальского дворца. Историю французского Просвещения рассмотрят через материальную культуру - произведения искусства, книги, рукописи и архитектурные памятники. Такой подход позволяет восстановить и открыть местную историю французского влияния, которое не всегда заметно на первый взгляд. Особое внимание лектор уделит менее известным историческим сюжетам и утраченным историям, связанным с наследием французских идей и их восприятием на протяжении веков.
В мероприятии также примет участие профессор Оксфордского университета и директор Фонда Вольтера Николас Кронк. Он кратко расскажет о картине Жана Ибера "Последняя трапеза Вольтера", предоставленной Оксфордским университетом. В этой провокационной работе мыслители эпохи Просвещения изображены как участники "Тайной вечери", а в центре находится Вольтер, который провозглашает разум и науку ценностями нового общества.
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Библиотека Герцога выбрана для мероприятия не случайно. Герцог Курляндии и Земгалии Петер был активным сторонником идей Просвещения. В своей книжной коллекции он собирал произведения Вольтера и Дидро, а в 1775 году основал в Елгаве первое высшее учебное заведение на территории современной Латвии - Academia Petrina.