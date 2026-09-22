Как превратить идею в бизнес? В Резекне соберутся создатели стартапов со всей Латвии

Отдельные темы будут посвящены роли университетов в развитии компаний и привлечении финансирования, интеллектуальной собственности в академической среде и пути от учебной программы до создания собственного стартапа. В программе также запланированы истории основателей, презентации стартапов и дискуссия с участием аудитории "Что бы ты сделал на месте основателя?". Завершением фестиваля станет открытие theLAB Rēzekne - нового пространства в Академии РТУ в Резекне, где идеи можно будет превращать в прототипы, экспериментировать, создавать и развивать инновации.