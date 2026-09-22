Как превратить идею в бизнес? В Резекне соберутся создатели стартапов со всей Латвии
9 октября с 9:30 до 17:00 в Академии РТУ в Резекне пройдет StartUP фестиваль, который соберет основателей стартапов, инвесторов, представителей вузов и организаций поддержки со всей Латвии. Участники обсудят поиск инвестиций, искусственный интеллект, работу с инвесторами и путь от идеи до собственного бизнеса.
В прошлом году инициатива вызвала большой интерес среди участников, показав, что темы стартапов и инноваций актуальны не только в Риге. Теперь фестиваль продолжится в Резекне, создавая новые возможности для развития предпринимательского сообщества в регионе.
"Стартап с самого первого дня может стремиться выйти за пределы своего города и местного рынка. Его развитие зависит от качества идеи, знаний основателей и способности найти финансирование, партнеров и путь к клиенту. Задача LIAA - помогать перспективным идеям, возникшим в Латгалии, становиться жизнеспособными компаниями и выходить на экспортные рынки. StartUP фестиваль в Резекне – практическая часть этой работы", подчеркивает директор LIAA Иева Ягере.
В программе фестиваля внимание уделят практическим вопросам, с которыми сталкиваются основатели стартапов. Участники обсудят, как привлечь первые инвестиции в США, как использовать искусственный интеллект при создании компании и по каким критериям инвесторы выбирают стартапы для вложений. Также речь пойдет о доступных в Латвии и Европе инструментах поддержки и финансирования.
Отдельные темы будут посвящены роли университетов в развитии компаний и привлечении финансирования, интеллектуальной собственности в академической среде и пути от учебной программы до создания собственного стартапа. В программе также запланированы истории основателей, презентации стартапов и дискуссия с участием аудитории "Что бы ты сделал на месте основателя?". Завершением фестиваля станет открытие theLAB Rēzekne - нового пространства в Академии РТУ в Резекне, где идеи можно будет превращать в прототипы, экспериментировать, создавать и развивать инновации.
"Большая часть активности латвийской стартап-экосистемы по-прежнему сосредоточена в Риге, однако талант, идеи и предпринимательский дух есть по всей Латвии. В Латгалии мы видим большой потенциал, и наша цель - создавать больше возможностей для местных жителей встречаться с единомышленниками, получать контакты и опыт и шаг за шагом формировать более сильное стартап-сообщество", говорит руководитель TechChill Анния Межгайле.
Помимо основной программы пройдет pitch-мастерская вместе с предпринимателем Эрнестом Шталсом. Участники на практике научатся четко и убедительно представлять свою идею, выстраивать структуру презентации и избегать распространенных ошибок. На мастерской также разберут, на что инвесторы обращают внимание во время презентаций стартапов.
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Несколько отобранных латгальских стартапов, которые примут участие в мастерской, получат возможность представить свои идеи уже на сцене фестиваля.