Дружба длиною в жизнь, любовь и неожиданные чувства - в Театре Чехова покажут "Эрика и Анну"
17 октября в 19:00 в аркаде Михаила Чехова Рижского русского театра состоится премьера спектакля "Эрик и Анна" режиссера Дж. Дж. Джилинджера по пьесе эстонского драматурга Тима Янсона. Это трагикомедия для двух актеров о дружбе длиною в жизнь, одиночестве и тонкой границе между дружбой и любовью.
"Эрик и Анна" - трагикомедия для двух актеров, в которой легкий юмор переплетается с историей об одиночестве, близости и хрупкой границе между дружбой и любовью.
Эрик и Анна дружат всю жизнь - точнее, еще с детского сада. Они высоко ценят друг друга, заботятся друг о друге и, кажется, знают друг о друге почти все. Но действительно ли это так? И знают ли они сами себя и собственные чувства?
Тим Янсон создал многослойную историю, в которой юмор и ирония соседствуют с глубокими переживаниями, а дружба и любовь оказываются такими же неоднозначными, как и одиночество.
Героям предстоит столкнуться с неожиданностями, недоразумениями и непредсказуемыми поворотами, а также с конфликтами ожиданий, мировоззрений, приоритетов и ценностей, которые неизбежно возникают в отношениях.
Авторы спектакля предлагают задуматься и о том, достаточно ли долгой дружбы, чтобы действительно хорошо знать другого человека. Ведь даже годы близкого общения не заменяют откровенного разговора.
Мировая премьера пьесы состоялась в 2020 году в Сидалиннском театре, который в то время назывался Эстонским русским театром. Постановка была представлена на русском языке в переводе Игоря Котюха. В новом спектакле в театре Михаила Чехова также используется перевод Игоря Котюха.
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Режиссер постановки - Дж. Дж. Джилинджер, сценограф и художник по костюмам - Аннемария Щеголева, художник по движению - Линда Калниня, художник по свету - Максим Устимов. Руководитель постановки - Кристина Толмаджева.
Главные роли исполнят актеры театра Чехова Наталия Живеца и Анатолий Фечин.
Ближайшие показы спектакля состоятся 17, 18, 29 и 30 октября, а также 28 и 29 ноября, 2, 29 и 30 декабря.
Спектакль "Эрик и Анна" будет представлен на русском языке. В зале будут доступны субтитры на латышском и английском языках.