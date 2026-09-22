Куда сходить в Латвии 22 сентября: 7 интересных событий вторника

Это история путешественника Карлиса Барделиса, который в одиночку пересек Индийский океан на весельной лодке, отправившись из Азии к берегам Африки и оказавшись у побережья Сомали. После этого путешествие продолжилось уже на велосипеде через Африку. В апреле 2024 года Барделис вернулся в Людериц в Намибии - точку, откуда когда-то начиналось его кругосветное путешествие.