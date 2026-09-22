Куда сходить в Латвии 22 сентября: 7 интересных событий вторника
Во вторник, 22 сентября, выбор событий по всей Латвии будет довольно разнообразным. Otkrito собрал наиболее интересные мероприятия дня.
В Риге выступит Philip Glass Ensemble
Пожалуй, самое громкое музыкальное событие 22 сентября пройдет в Hanzas Perons. В Ригу приедет Philip Glass Ensemble - коллектив, созданный самим американским композитором Филипом Глассом в Нью-Йорке в 1968 году. Гласс считается одной из ключевых фигур музыкального минимализма и оказал огромное влияние не только на академическую музыку, но и на музыку для кино и электронную сцену.
В Риге ансамбль представит программу Glassworks. Концерт начнется в 19:00 и продлится около двух часов. Стоимость билетов - от 42,77 до 106,92 евро. Двери откроются в 18:00.
Art Riga Fair откроется для обычных посетителей
После торжественного открытия 21 сентября международная ярмарка современного искусства Art Riga Fair во вторник впервые начнет работать в обычном режиме. В Латвийском железнодорожном музее будут представлены живопись, графика, скульптура, видеоарт, инсталляции и другие работы художников и галерей из Латвии, стран Балтии и других европейских государств. В 2026 году ярмарка проходит уже в 12-й раз.
22 сентября выставка будет открыта с 10:00 до 18:00. Обычный билет стоит 14,63 евро, для студентов и пенсионеров - 7,32 евро, для школьников - 4,18 евро. В стоимость также входит посещение постоянной экспозиции музея.
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В Национальном театре - премьера драмы о событиях 1990-х
22 сентября Латвийский Национальный театр указывает как дату премьеры спектакля Principiāla nostāja - второй части трилогии Яниса Йонева о знаменитой следовательнице по особо важным делам Рите Аксеноке. Режиссер постановки - Роберт Даубурс.
На этот раз действие переносится в период восстановления независимости Латвии и бурные 1990-е. В центре сюжета - дело Алфреда Рубикса и столкновение двух принципиальных позиций. Риту Аксеноку играет Мария Берзиня, Рубикса - Улдис Анже. Также в постановке заняты Айнар Анчевскис и Роман Баргайс. На момент проверки сайт театра уже показывает в качестве ближайшего доступного представления спектакль 25 сентября, поэтому желающим попасть именно на премьеру 22 сентября стоит отдельно проверить наличие мест.
По всей Латвии зажгут огни в День единства балтов
22 сентября в Латвии и Литве отмечают День единства балтов. Дата связана с битвой при Сауле 1236 года, когда войско меченосцев потерпело поражение. В 2000 году парламенты Латвии и Литвы утвердили 22 сентября как памятную дату.
Вечером в разных местах Латвии пройдет традиционная перекличка огней: с 20:00 до 21:00 костры будут зажигать на городищах и в других местах, связанных с историей балтов.
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Например, в Саулиешском городище в Кекавском крае фольклорная группа Rāmupe приглашает собраться у костра с 20:00 - здесь будут звучать латышские и литовские песни. В Валмиерском крае огни зажгут в 20:00 на городище Пекас и в Трикатском городище. Еще одно празднование запланировано в Яунпиебалге у Skrāģu krogs.
В Огресгалсе покажут историю человека, в одиночку пересекшего Индийский океан
Для тех, кому хочется не обычного художественного кино, а настоящей приключенческой истории, в Огресгальском народном доме покажут документальный фильм Ar mīlestību no okeāna.
Это история путешественника Карлиса Барделиса, который в одиночку пересек Индийский океан на весельной лодке, отправившись из Азии к берегам Африки и оказавшись у побережья Сомали. После этого путешествие продолжилось уже на велосипеде через Африку. В апреле 2024 года Барделис вернулся в Людериц в Намибии - точку, откуда когда-то начиналось его кругосветное путешествие.
Сеанс начнется в 19:00. Продолжительность фильма - 1 час 18 минут. Билет стоит 4 евро, а с картой или приложением жителя Огрского края - 3 евро.
В Валмиерском крае Латвия сыграет с Литвой в регби
Спортивный вариант вечера найдется недалеко от Валмиеры. В 18:00 в спортивном центре Kaimiņi в Бренгули состоится матч Балтийского турнира по регби между клубом Fēnikss и литовским клубом Vairas из Вильнюса.
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Вход на игру бесплатный.
В Елгаве одновременно откроются две новые выставки
22 сентября в Елгаве стартуют сразу две новые экспозиции. В башне церкви Святой Троицы откроется персональная выставка художника Каспара Зариньша Mana pasaule, которая останется доступна до 22 ноября.
В тот же день в Jelgavas Vecpilsētas māja начнет работу фотовыставка Харалдса Смилги Pretī rudenim. Ее можно будет увидеть до конца октября.