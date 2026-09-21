Куда сходить в Латвии 21 сентября: 6 интересных событий понедельника
Понедельник традиционно не самый насыщенный день для концертов и фестивалей, однако 21 сентября в Латвии все же найдется куда отправиться после работы или даже устроить небольшую поездку в другой город.
В Риге откроется Art Riga Fair 2026
Одно из главных событий понедельника в столице - открытие международной ярмарки современного и модернистского искусства Art Riga Fair 2026. В этом году она пройдет уже в 12-й раз и соберет в Латвийском железнодорожном музее художников и галереи из Латвии, других стран Балтии и Европы. В экспозиции будут живопись, графика, скульптура, видеоарт, инсталляции и перформансы.
Именно 21 сентября состоится торжественное открытие выставки - с 18:00 до 21:00. В этот вечер попасть на ярмарку можно будет по отдельному билету на открытие стоимостью 26,13 евро. С 22 сентября выставка продолжит работу в обычном режиме и продлится до 27 сентября. Место - Латвийский железнодорожный музей, бульвар Узварас, 2A.
В Рижском Домском соборе прозвучит один из самых известных органов Европы
Тем, кто окажется в центре Риги днем, можно заглянуть в Домский собор на Concerto Piccolo - короткий 20-минутный концерт органной музыки. 21 сентября за органом будет играть Иоланта Баринска, а выступление дополнит видеотрансляция, позволяющая наблюдать за исполнителем во время концерта.
Начало - в 12:00. Билет стоит 15 евро. Такой формат подойдет и тем, кто не готов посвящать классическому концерту целый вечер, но хочет услышать знаменитый орган Рижского Домского собора вживую.
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В Лиепае покажут город через его муралы и стрит-арт
В Лиепае вечером можно выбрать формат, который больше напоминает прогулку-приключение, чем традиционную экскурсию. В 18:00 стартует двухчасовой Street Art Tour по городским улицам. В Лиепае насчитывается около 40 историй, оставленных на стенах художниками из разных стран, а во время прогулки участники увидят более десяти таких работ и узнают, кто и зачем их создавал.
В программу включена и небольшая гастрономическая остановка с пирожными и безалкогольным напитком. Стоимость - 20 евро для взрослых и 10 евро для детей, детям до пяти лет участие бесплатное. Предварительное бронирование обязательно.
В Валмиере начнут праздновать день рождения бассейна
В понедельник в Валмиере стартует необычная праздничная программа - местному комплексу бассейнов исполняется восемь лет. Празднование продлится до 1 октября, но первые активности начнутся 21 сентября.
С понедельника посетители зоны отдыха смогут участвовать в большой лотерее, а также в акции Laimīgais skapītis - счастливый шкафчик. В одном из шкафчиков раздевалки можно обнаружить специальную отметку и обменять ее у администратора на приз. Кроме того, посетителей в праздничные дни будут угощать специально подготовленными конфетами Skrīveru Gotiņa. Параллельно в Спортивно-оздоровительном центре стартует акция на 60-минутный массаж по цене 45-минутного.
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В Даугавпилсе отметят старинный праздник урожая
В Даугавпилсе 21 сентября можно познакомиться с белорусскими осенними традициями. В культурном пространстве Форштадте пройдет Bagačs - старинный народный праздник, связанный с окончанием сбора урожая и периодом осеннего равноденствия.
Гостей познакомят с традиционными песнями и народными играми, предложат принять участие в хороводах, вышить символ праздника и изготовить традиционную обережную куклу Зерновушку. Начало - в 18:00 по адресу улица Видземес, 41A. Вход бесплатный.
В Резекне покажут комедию Mazpilsēta 2
Для театрального вечера можно отправиться в Latgales vēstniecība GORS. В 19:00 в Большом зале покажут комедию Mazpilsēta 2 - продолжение истории о жизни, отношениях и любовных перипетиях героев небольшого латгальского города.
Автор пьесы - Анита Лочмеле, известная как Дансковите, режиссер - Юрис Рийниекс. На сцену выйдут Зане Даудзиня, Алдис Силиньш, Элина Ване, Янис Сканис и Рута Витиня. Билеты стоят от 20 до 30 евро.