Куда сходить в Латвии 21 сентября: 6 интересных событий понедельника

В Лиепае вечером можно выбрать формат, который больше напоминает прогулку-приключение, чем традиционную экскурсию. В 18:00 стартует двухчасовой Street Art Tour по городским улицам. В Лиепае насчитывается около 40 историй, оставленных на стенах художниками из разных стран, а во время прогулки участники увидят более десяти таких работ и узнают, кто и зачем их создавал.