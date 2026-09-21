"Спящая красавица" зажжет огни зимней сказки - балет покажут в трех городах Латвии

Волшебная история, знакомая музыка и красота классического балета делают спектакль интересным не только для опытных поклонников, но и для тех, кто впервые открывает для себя этот вид искусства. "Спящая красавица" может стать хорошим знакомством юных зрителей с классическим балетом через понятную и любимую сказочную историю, красочные костюмы, музыку и выразительный язык танца.