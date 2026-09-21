"Спящая красавица" зажжет огни зимней сказки - балет покажут в трех городах Латвии
26 декабря в 18:00 во Дворце культуры Даугавпилса начнется показ "Спящей красавицы" в исполнении Sofia Festival Ballet. 27 и 28 декабря постановку также представят в GORS в Резекне и во Дворце культуры VEF в Риге.
"Спящая красавица" - один из величайших шедевров мирового балетного репертуара, созданный по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. Сочетание гениальной музыки, изысканной хореографии и сказочного сюжета сделало "Спящую красавицу" одной из самых любимых постановок классического балета.
История принцессы Авроры, которую злая фея заколдовывает, а прекрасный принц пробуждает поцелуем, знакома многим с детства. Однако на сцене эта история оживает совершенно по-новому - благодаря музыке, великолепным костюмам и мастерству артистов.
Волшебная история, знакомая музыка и красота классического балета делают спектакль интересным не только для опытных поклонников, но и для тех, кто впервые открывает для себя этот вид искусства. "Спящая красавица" может стать хорошим знакомством юных зрителей с классическим балетом через понятную и любимую сказочную историю, красочные костюмы, музыку и выразительный язык танца.
В исполнении Sofia Festival Ballet классическая сказка превращается в настоящее праздничное зрелище, создавая атмосферу, в которой реальность на несколько часов уступает место миру фантазии и мечты.