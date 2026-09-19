"Голосуй за Театр Чехова!" - каким будет 144-й сезон

4 декабря в Большом зале режиссер LAURA предложит зрителям спектакль "Жизнь есть сон" по мотивам знаменитой пьесы испанского драматурга Педро Кальдерона. В мире, который он описал, власть, (не)свобода и судьба переплетаются так тесно, что нелегко сразу определить, кто пленник, а кто - хозяин собственной жизни. Кальдерон превращает сцену в пространство, где привычные представления начинают мерцать и колебаться, как во сне. Пьеса написана почти четыреста лет назад, но ее вопросы звучат поразительно современно: насколько мы свободны в своих решениях и кто, вообще, определяет, кем (а главное - какими) нам быть? И, возможно, главный вопрос здесь не в том, сон ли наша жизнь, а в том, кем мы становимся, пока думаем, что бодрствуем.