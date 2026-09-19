"Голосуй за Театр Чехова!" - каким будет 144-й сезон
2 октября Рижскому русскому театру Михаила Чехова исполнится 143 года, и с этого дня, по традиции, начнется отсчет нового сезона.
Лейтмотив подсказали реалии наших дней: тема этого сезона - выбор. И речь не только о том, что Театр Чехова призывает своих зрителей быть активными и проголосовать на выборах в Сейм 3 октября. Необходимость и право выбирать в принципе определяют содержание и направление нашей жизни, и герои новых постановок 144-го сезона готовы поделиться своим опытом - остается только выбрать места в зрительном зале.
1 сентября в Малом зале Театра Чехова состоялась премьера "Олимпийские игры для принцесс" - постановка Эдгарса Кауфелдса по пьесе Артурса Дициса, источником вдохновения для которой стали рассказы эстонской писательницы Пирет Рауд в переводе Маймы Гринберги. Спектакль, предназначенный для зрителей от пяти лет и их старших родственников, переносит публику на спортивную арену, где соревнуются самые необычные принцессы, каких только можно представить. Впрочем, состязания у них тоже необычные: от прыжков в длину со скоростным засыпанием до ныряния с песенкой. Неудивительно, что для победы нужны не только смелость и энергия, но и фантазия, а еще - умение дружить, готовность сотрудничать и способность видеть необычное в обычном.
26 сентября в Большом зале ожидается премьера спектакля Резии Калнини "Три мушкетера" по мотивам романа Александра Дюма. В конце 1960-х годов в Лиепайском театре был создан легендарный спектакль по инсценировке Андрейса Миглы, с музыкой Имантса Калниньша и текстами песен Викторса Калниньша. Эта постановка стала символом свободы, романтизма и молодости для целого поколения - и до сих пор живет в культурной памяти Латвии. В год 85-летия Имантса Калниньша Театр Чехова возвращается к этому материалу и открывает его заново, потому что есть истории, которые не принадлежат какой-то одной эпохе, и есть герои, которые время от времени возвращаются, чтобы напомнить нам, что такое смелость, дружба, честь и любовь.
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17 октября в Аркаде Театра Чехова (ул. Вальню, 19; вход с улицы Глезнотаю) режиссер Дж. Дж. Джилинджер представит зрителям свой спектакль по пьесе эстонского автора Тима Янсона "Эрик и Анна", в переводе Игоря Котюха. Это удивительно многослойная история, где юмор и ирония соседствуют с глубокими переживаниями, дружба и любовь так же многолики, как одиночество, а совместно съеденный пуд соли все же не заменяет откровенных разговоров. Наших героев - а с ними и зрителей - ожидают сюрпризы, недоразумения, неожиданные повороты, а также, разумеется, столкновение мировоззрений, приоритетов и ценностей.
7 ноября в Аркаде Театра Чехова состоится премьера спектакля Эдвина Климанова "Фрилансеры" по пьесе румынского драматурга Иона Сапдару в переводе Михаила Поторака. Это лирическая комедия о людях, которые всю жизнь мечтали быть услышанными. В мире случайных заработков, несбывшихся надежд и бесконечных компромиссов они продолжают выходить на сцену, потому что иначе просто не умеют жить. Между тем даже самые маленькие мечты заслуживают аплодисментов, а настоящая близость иногда оказывается важнее большого успеха.
4 декабря в Большом зале режиссер LAURA предложит зрителям спектакль "Жизнь есть сон" по мотивам знаменитой пьесы испанского драматурга Педро Кальдерона. В мире, который он описал, власть, (не)свобода и судьба переплетаются так тесно, что нелегко сразу определить, кто пленник, а кто - хозяин собственной жизни. Кальдерон превращает сцену в пространство, где привычные представления начинают мерцать и колебаться, как во сне. Пьеса написана почти четыреста лет назад, но ее вопросы звучат поразительно современно: насколько мы свободны в своих решениях и кто, вообще, определяет, кем (а главное - какими) нам быть? И, возможно, главный вопрос здесь не в том, сон ли наша жизнь, а в том, кем мы становимся, пока думаем, что бодрствуем.
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18 декабря начнется серия концертов "Богема звезд". Этот проект - особый подарок в преддверии зимних праздников, хотя и не является рождественским или новогодним концертом в буквальном смысле. Некий весьма эксцентричный журналист, называющий себя богемным детективом, организовал специальное шоу с целью выяснить, какие качества, события и жизненные перипетии возносят хорошего, очень хорошего или превосходного артиста до уровня гения. Благодаря такому изобретательному ведущему у зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене плеяду культовых певцов из разных эпох и стран, исполняющих как свои знаковые песни, так и другие произведения, порой в крайне необычных сочетаниях. Присутствие этих звезд обеспечат актеры Театра Чехова и особые гости вечера, имена которых будут объявлены позднее. Режиссер концерта - Дж. Дж. Джилинджер. Количество показов ограничено - проект рассчитан только на один цикл.
Во второй половине сезона запланированы еще как минимум три новых постановки - сейчас идет процесс согласования деталей и разработки художественных концепций.
5 марта в Большом зале состоится премьера спектакля "Лацис" - эту пьесу (в переводе Роальда Добровенского) предложила Театру Чехова сама Мара Залите, автор. Историю одной из самых противоречивых фигур латышской литературы, Вилисе Лацисе, будет интерпретировать Дж. Дж. Джилинджер. 24 марта режиссер LAURA впервые пригласит зрителей на свой спектакль в Аркаду Театра Чехова. Для постановки малой формы рассматривается несколько возможных произведений. Когда LAURA сделает окончательный выбор, Театр Чехова незамедлительно об этом сообщит.
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23 апреля планируется заключительная премьера 144-го сезона: режиссер из Франции Татьяна Степанченко-Богдан, которая впервые сотрудничает с Театром Чехова, остановилась на пьесе из золотого фонда мировой классики - "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта.
Программа сезона также может дополниться творческими инициативами артистов - о таких проектах будет объявлено отдельно.