3000 мотоциклов, рок-фестиваль и лес в центре города - 26 сентября в Елгаве пройдут три больших мероприятия

26 сентября остров Паста и улица Пилссалас будут полностью закрыты для движения автомобилей. Въезд разрешат только мотоциклистам, а также людям, которые живут или работают на этой территории. Во время самого парада с 13:00 до 14:00 движение будет временно перекрыто по всему маршруту. До начала парада во дворе Елгавского дворца можно будет посмотреть выставку мотоциклов мотоклуба Jawa. Посещение выставки и самого мотопарада будет бесплатным.