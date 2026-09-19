3000 мотоциклов, рок-фестиваль и лес в центре города - 26 сентября в Елгаве пройдут три больших мероприятия
26 сентября с 10:00 в Елгаве одновременно развернутся сразу три крупных события - в парке Елгавского дворца пройдет "Лес приходит в Елгаву 2026", с 13:00 по улицам города проедет мотопарад с более чем 3000 мотоциклов, а с 14:00 на острове Паста впервые пройдет рок-фестиваль ROCKTAGONS 26.
26 сентября Елгаву ждет насыщенный день, в котором объединятся мотокультура, рок-музыка и лесная тематика. В городе одновременно пройдут три мероприятия, рассчитанные как на любителей мотоциклов и музыки, так и на семьи с детьми.
Более 3000 мотоциклистов со всей Латвии соберутся у Елгавского дворца. В этом году именно здесь пройдет закрытие мотосезона Латвии.
С 10:00 у дворца начнут собираться участники, а в 13:00 мотоциклы отправятся на парад по городу. Маршрут пройдет от парковки Елгавского дворца через двор дворца, улицы Лиела, Узварас, Лапскална, Атмодас, Добелес шоссе, вновь по улице Лиела и далее по улице Пилссалас.
В городе будут ограничения движения
В связи с мотопарадом с 20:00 25 сентября в районе Елгавского дворца и острова Паста будут закрыты парковки. Для автомобилей станет недоступна парковка у Елгавского дворца, парковка на улице Пилссалас, 1 (у Белой вазы), а также парковка возле Елгавской базы водного туризма и спорта.
26 сентября остров Паста и улица Пилссалас будут полностью закрыты для движения автомобилей. Въезд разрешат только мотоциклистам, а также людям, которые живут или работают на этой территории. Во время самого парада с 13:00 до 14:00 движение будет временно перекрыто по всему маршруту. До начала парада во дворе Елгавского дворца можно будет посмотреть выставку мотоциклов мотоклуба Jawa. Посещение выставки и самого мотопарада будет бесплатным.
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Лес в самом центре Елгавы
С 10:00 до 17:00 в парке Елгавского дворца пройдет мероприятие "Лес приходит в Елгаву 2026" под девизом "Почувствуй лес в сердце города!". На один день центральная часть города превратится в своеобразный "лесной городок", где можно будет встретить специалистов лесной отрасли, представителей образовательных учреждений, предпринимателей, ученых, ремесленников и служб безопасности.
Программа позволит посмотреть на лес с разных сторон - от экологии и сохранения природного разнообразия до устойчивого производства и использования древесных и недревесных продуктов.
Посетители смогут узнать больше о лекарственных растениях, банных принадлежностях и необычных изделиях из дерева, посмотреть демонстрации мастеров и получить идеи для отдыха на природе. Для семей подготовят познавательные игры, эксперименты, демонстрации техники и оборудования и другие активности для детей и взрослых.
Вход на мероприятие в парке Елгавского дворца бесплатный.
На острове Паста впервые пройдет ROCKTAGONS 26
После мотопарада гостей приглашают на остров Паста, где впервые пройдет фестиваль ROCKTAGONS 26. В одном месте встретятся рок-музыка, мотокультура и молодое творчество. С 14:00 начнется конкурс молодых музыкантов. Участники выступят в двух возрастных категориях, а оценивать их будет профессиональное жюри. Лучшие участники получат награды.
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Параллельно с конкурсом можно будет посмотреть и принять участие в соревнованиях по сварке MAG, попробовать свои силы в чемпионате по поеданию чили, посетить творческие мастерские и тату-палатку. Организаторы также подготовят активности для детей и семей.
Главной музыкальной частью вечера станут выступления известных представителей рок-сцены Елгавы - групп Huskvarn, Laime Pilnīga и певца Микса Галвановскиса.