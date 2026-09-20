Куда сходить в Риге 20 сентября - самые интересные события воскресенья
После очень насыщенной субботы Рига не затихнет и в воскресенье, 20 сентября. Otkrito собрал самые интересные события дня.
В последний день большой грибной выставки можно принести даже собственную находку
Когда: 10:00-17:00.
Где: Латвийский национальный музей природы, улица Кришьяня Барона, 4.
Билеты: взрослым - 3 евро, пенсионерам и студентам - 2 евро, школьникам - 1 евро.
20 сентября станет последним днем Lielā sēņu izstāde 2026. На выставке собраны десятки видов грибов, которые разделены на съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые. Благодаря подходящей для грибов погоде организаторы ожидают особенно большое разнообразие видов.
Посетителям разрешают приносить и собственные грибные находки. В течение дня на месте будут работать микологи, которым можно показать незнакомый гриб и задать вопросы. Кроме того, на выставке представлены рецепты с грибами, изделия из окрашенной грибами пряжи, а для детей подготовлены познавательные и творческие задания.
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На Луцавсале устроят забег через препятствия и два рижских острова
Когда: 11:00-15:00.
Где: Луцавсала.
20 сентября состоится финальный этап сезона Patria Race Rīga 2026. На этот раз организаторы подготовили "Забег двух мостов": маршрут пройдет по Луцавсале и Закюсале и откроет участникам виды на Старую Ригу, Национальную библиотеку, Рижский замок и набережную 11 Ноября.
В 11:00 стартуют участники основной дистанции 10 км, в 12:00 - командные забеги, в 13:00 - массовый старт дистанции 5 км, а в 13:30 - ознакомительный забег. Награждение запланировано на 15:00. При этом привычные названия дистанций в этот раз довольно условны: "5 км" фактически составят около 8,3 км, а "10 км" - около 9,4 км.
После соревнований организаторы также обещают общую лотерею, свободный микрофон и завершение сезона вместе с участниками. Для участия в самом забеге требуется регистрация.
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В Zuzeum дети смогут почувствовать себя учениками старых мастеров
Когда: 11:15-12:45.
Где: Zuzeum, улица Лачплеша, 101.
Стоимость: 15 евро за ребенка, билет также включает посещение сопровождающего взрослого.
В воскресенье в Zuzeum пройдет детская художественная мастерская KOPIJA для детей от 5 до 9 лет. Идея занятия связана со старой художественной традицией учиться, копируя произведения других мастеров. Участникам расскажут, как Питер Пауль Рубенс копировал любимые картины Тициана, после чего дети создадут собственную версию одной из работ, представленных на выставке.
Работать будут с бумагой и масляными мелками. Занятие длится 90 минут и проводится на латышском, русском и английском языках. Все материалы включены в стоимость, количество мест ограничено.
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Во Дворце культуры VEF бесплатно покажут сразу три спектакля
Когда: 13:00-17:10.
Где: Дворец культуры VEF, улица Ропажу, 2.
Вход свободный.
В воскресенье завершится фестиваль любительских театров RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI 2026. На последний день оставили сразу три совершенно разных постановки.
В 13:00 начнется комедия Мартиньша Зивертса Meli meklē meli в постановке театра Piektais Tramvajs. Спектакль продлится до 14:15.
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В 15:00 зрителям покажут Viss par sievietēm хорватского драматурга Миро Гаврана. Постановка студийного театра Aka продлится до 16:15.
А в 16:30 фестиваль завершится представлением KINOmānija ансамбля Rīgas pantomīma под руководством Андриса Апиниса. Оно закончится в 17:10. Все три постановки бесплатные.
В Доме конгрессов можно погрузиться в современное искусство и тему исцеления
Когда: 12:00-18:00.
Где: Рижский Дом конгрессов, улица Кришьяня Валдемара, 5, вход со стороны городского канала.
Билет - 8 евро, студентам и пенсионерам - 5 евро. Для ряда категорий посетителей вход бесплатный.
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Продолжается международный фестиваль современного искусства Survival Kit 17. В воскресенье он работает с 12:00 до 18:00. Главная тема нынешнего фестиваля - связь искусства и исцеления. Экспозиция объединяет современное искусство, терапию, ритуалы, физическое и ментальное здоровье, духовное восстановление и традиционные знания.
Отдельное внимание уделено латвийским традициям лечения, знаниям о лекарственных растениях, народным ритуалам и тому, как подобные практики сохранялись в песнях, сказках и других элементах культурного наследия. Фестиваль продлится до 27 сентября.
В Hanzas Perons впервые с сольным концертом выступит Вики Чоу
Когда: двери открываются в 16:00, концерт начинается в 17:00. Время окончания организаторы не указывают.
Где: Hanzas Perons, улица Ханзас, 16A.
Билеты - от 30 евро.
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В рамках Klaviermūzikas svētdiena в Риге выступит живущая в Нью-Йорке пианистка Вики Чоу, участница известного коллектива Bang On A Can All-Stars. Хотя латвийская публика с ней уже знакома, с сольной программой в Риге она выступит впервые.
Программа No Ņujorkas ar... будет полностью связана с современной нью-йоркской музыкой. Прозвучат произведения Джулии Вулф, Майкла Гордона, Дэвида Лэнга, Мередит Монк и Филипа Гласса.
В Старой Риге проведут необычную церемонию благословения домашних животных
Когда: 17:00-18:00 - встреча с животными в саду, в 18:00 начнется служба в церкви.
Где: Англиканская церковь Святого Спасителя, улица Англиканю, 2.
Вход свободный.
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Одно из самых необычных событий воскресенья пройдет в Англиканской церкви. С 17:00 до 18:00 владельцев приглашают прийти вместе со своими домашними животными в церковный сад, где питомцев можно будет благословить, а участники смогут пообщаться и поделиться историями о своих животных.
Организаторы отдельно отмечают: если питомец нервничает среди большого количества людей или других животных, вместо него можно принести фотографию. В 18:00 в церкви начнется благодарственная служба за домашних животных - как ныне живущих, так и тех, которых уже нет. Мероприятие пройдет на латышском и английском языках.
Улицы Альберта и Антонияс в последний раз станут пешеходными
Когда: весь день до полуночи.
Где: улица Альберта и участок улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес.
20 сентября завершится эксперимент с пешеходными выходными в Тихом центре. В воскресенье автомобили по-прежнему не смогут использовать для сквозного движения улицу Альберта и участок улицы Антонияс между улицами Дзирнаву и Элизабетес.
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Пешеходный режим будет действовать до полуночи. Поэтому воскресенье станет последней возможностью в этом сезоне спокойно прогуляться по знаменитому кварталу модерна практически без обычного автомобильного движения.