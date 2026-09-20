Куда сходить в Риге 20 сентября - самые интересные события воскресенья

Организаторы отдельно отмечают: если питомец нервничает среди большого количества людей или других животных, вместо него можно принести фотографию. В 18:00 в церкви начнется благодарственная служба за домашних животных - как ныне живущих, так и тех, которых уже нет. Мероприятие пройдет на латышском и английском языках.