В Риге сегодня насыщенный день: гид по событиям 19 сентября
Суббота, 19 сентября, обещает стать одним из самых насыщенных дней этой осени в Риге. Otkrito собрал самые интересные события дня с точным временем и местом проведения.
Фестиваль Старой Риги
Когда: 10:00-23:00.
Где: Домская площадь и Старый город.
Вход свободный.
Одним из главных событий субботы станет фестиваль Старой Риги Atvasara. С 10:00 до 15:00 программа будет в первую очередь рассчитана на семьи с детьми. На сцене выступят детский ансамбль Dzeguzīte, Bitīt' Matos вместе с танцевальным коллективом Dzīpars, пройдет перформанс современного танца LE++, а музыку поставит детский DJ Guca.
Для детей подготовят шоу мыльных пузырей, творческие мастерские, игры, надувные аттракционы, аквагрим и отдельную зону для самых маленьких. Здесь же можно будет познакомиться с работой медиков, пожарных, Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции.
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После 15:00 акцент сместится на концерты. На сцене выступят Apvedceļš, Ольга Раецка, BŪŪ, ODS и MUUD, а вечер завершит Bermudu Divstūris. Между концертами будут играть диджеи. В течение всего дня будут работать точки с едой и напитками, а также рынок ремесленников.
На улице Алдару будут концерты, танцы и Silent Disco
Когда: 11:00-23:00
Где: улица Алдару и прилегающие переулки и дворы Старого города.
Вход свободный.
Параллельно с фестивалем на Домской площади пройдет праздник улицы Алдару. В течение дня здесь будут работать торговцы и ремесленники, откроются уличные бары, пройдут конкурсы и другие развлечения.
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На сцене у Шведских ворот выступят Xantikvariāts, Bukte и Athodi Brīnumzemē. Одну из прилегающих улиц превратят в танцпол под открытым небом, где пройдет Silent Disco.
Ржаной хлеб превратят в десерт, закуску и повод для черного юмора
Когда: 14:00-16:00.
Где: улица Торня, 4/II B, у ресторана 3 pavāru restorāns "Tam labam būs augt".
Вход свободный.
В рамках фестиваля Старой Риги пройдет гастрономическое мероприятие Rudzu Rīga, посвященное одному из главных латвийских продуктов - ржаному хлебу.
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Посетителей ждет мини-чемпионат шеф-поваров по приготовлению чесночных гренок. Блюда можно будет дегустировать и голосовать за своего фаворита. В сладкой части программы предложат хлебный десерт и ржаную версию пирожного Vecrīga.
За порцию черного юмора будут отвечать Эмилс Гатис Лиепиньш и Ральф Эйланд. Кроме того, запланирована творческая мастерская.
В Hanzas Perons соберут вкусы со всей Латвии
Когда: 10:00-16:00.
Где: Hanzas Perons, улица Ханзас, 16A.
Вход свободный.
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На Novadu Ražas svētki 2026 соберутся более 50 производителей продуктов, домашних производителей и представителей гастрономической отрасли со всей Латвии. Здесь можно будет пробовать и покупать местные продукты, знакомиться с производителями и открывать для себя гастрономические традиции разных регионов страны.
За музыку и танцы будут отвечать Dārdaru muzikanti, а в течение дня также выступят Мартиньш Ятниекс и Мартиньш Кантерс. Для посетителей подготовят кулинарные мастер-классы, а в завершение праздника объявят победителей конкурса качества Novada Garša 2026.
Рижский замок откроют от подвала до чердака
Когда: 10:00-17:00.
Где: Латвийский национальный исторический музей в Рижском замке, площадь Пилс, 3, вход со стороны ворот Даугавы.
Вход по билету музея.
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Музей откроет новый сезон мероприятием Rudeņošana muzejā. В этот день посетителям обещают программу буквально от подвальных помещений до верхнего этажа замка.
У ворот с 10:00 до 17:00 будет стоять почетный караул клуба исторической реконструкции Rodenpoys. В подвалах можно будет посмотреть экспозицию Livonijas pilis, сыграть в средневековые настольные игры и задать вопросы археологам и историкам.
В 10:00 пройдет экскурсия археолога Яниса Циглиса. В 11:00 начнется литературно-музыкальное представление Negantās itāļu pasakas с актером Вилисом Даудзиньшем и музыкантами Иевой Нимане и Екабсом Ниманисом.
В 13:00 и 16:00 состоятся экскурсии с архитектором Рейнисом Лиепиньшем, в 14:00 - экскурсия для семей с юным историком Паулсом, а в 15:00 - экскурсия историка Томса Кикутса по экспозиции Straumējot laiku. В течение дня также будут демонстрировать средневековое оружие и доспехи, работать монетный двор, печатная мастерская и фотозона.
В парке Узварас можно будет попробовать более 30 видов спорта
Когда: 11:00-17:00.
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Где: парк Узварас.
Вход свободный.
На европейском семейном фестивале Home & Heart откроют более 30 спортивных и активных станций. Посетителям предложат попробовать разные виды спорта и познакомиться с представителями спортивных федераций. В течение всего дня на главной сцене будут проходить показательные выступления.
Каждому участнику выдадут специальную карточку, в которой после выполнения заданий будут ставить отметки. Те, кто наберет необходимое количество, смогут принять участие в розыгрыше призов. Предварительная регистрация не обязательна, однако количество карточек ограничено.
По Риге проедет большой твидовый велопробег
Когда: подготовка с 14:00, сам заезд - 16:00-18:00.
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Где: старт у Ботанического сада Латвийского университета, улица Яня Штейнхауэра, 2.
Участие бесплатное.
Рижский твидовый велопробег снова соберет велосипедистов в ретро-костюмах. Участников приглашают нарядиться, украсить велосипеды и вместе проехать через город. Подготовка начнется около 14:00, а сам парад стартует в 16:00.
Маршрут пройдет по Юрмалас гатве, улице Дурбес, набережной Намея, улице Кришьяня Валдемара, через Вантовый мост, центр Риги и площадь у памятника Свободы. Затем велосипедисты проедут через Старый город, Каменный мост, бульвар Узварас и Агенскалнс.
Финиш запланирован в квартале Калнциема, куда участники должны прибыть примерно к 17:00. Там наградят авторов самых ярких образов и пройдет музыкальное выступление.
Во Дворце культуры VEF можно провести почти весь день в театре
Когда: 13:00-20:10.
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Где: Дворец культуры VEF, улица Ропажу, 2.
Вход на спектакли по бесплатным приглашениям.
19 сентября здесь продолжится фестиваль любительских театров RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI 2026. За один день зрителям покажут сразу пять постановок.
В 13:00 начнется спектакль Melnās Pērles dziesma по произведению Фрэнка Хиггинса, в 14:30 - Ods Ария Гейкина, в 15:30 - моноспектакль Atmiņu mirkļi krāsās.
В 17:00 начнется постановка Neuzkavējat un neuzkavējaties по произведению Надежды Тэффи, а в 18:30 - драма Novembris. Noktirne по мотивам Ингмара Бергмана. Последний спектакль закончится в 20:10.
Вход на мероприятия предусмотрен по бесплатным приглашениям, которые начали выдавать еще 1 сентября в информационном центре Дворца культуры VEF.
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В Межапарке пройдет большой осенний забег We Run Riga
Когда: с 14:00 примерно до 19:30.
Где: Межапарк, проспект Остас, 11.
19 сентября в Межапарке пройдет We Run Riga 2026. В программе - полумарафон на 21,0975 км, эстафета 2x10,5 км, дистанции на 10 и 5 км, забеги на выбывание, испытание на выносливость и детские старты.
Начало мероприятия запланировано на 14:00. По данным календаря мероприятия, программа продлится примерно до 19:30. Участники допускаются к старту в официальных футболках We Run Riga, которые входят в комплект участника. Детский забег к 18 сентября уже был распродан.
Продолжается Survival Kit 17
Когда: 12:00-20:00.
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Где: Рижский Дом конгрессов, улица Кришьяня Валдемара, 5, вход со стороны городского канала.
Билеты - 5-8 евро.
19 сентября можно посетить международный фестиваль современного искусства Survival Kit 17. В этом году его центральная тема связана с искусством и исцелением.
Экспозиция исследует пересечение искусства с терапией, ритуалами, физическим и ментальным здоровьем, духовным восстановлением и традиционными знаниями. Отдельное внимание уделено латвийским народным практикам, лекарственным растениям и связи человека с природой.
Фестиваль продлится до 27 сентября. По субботам выставка открыта с 12:00 до 20:00.