В Риге сегодня насыщенный день: гид по событиям 19 сентября

После 15:00 акцент сместится на концерты. На сцене выступят Apvedceļš, Ольга Раецка, BŪŪ, ODS и MUUD, а вечер завершит Bermudu Divstūris. Между концертами будут играть диджеи. В течение всего дня будут работать точки с едой и напитками, а также рынок ремесленников.