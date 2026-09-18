Вильнюс уже готовится к Рождеству! Названы даты открытия елки и праздничного рынка

С 28 ноября по 27 декабря на Кафедральной площади будет работать Рождественский рынок. В прошлом году там были установлены 48 деревянных домиков. В этом сезоне посетителям вновь обещают сладости, пряники, горячие напитки, изделия местных ремесленников, свечи, украшения из янтаря и деревянные игрушки.