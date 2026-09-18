Вильнюс уже готовится к Рождеству! Названы даты открытия елки и праздничного рынка
Рождественский сезон в Вильнюсе в этом году начнется 28 ноября с зажжения главной городской елки. В тот же день на Кафедральной площади откроется традиционный Рождественский рынок, который будет работать почти месяц - до 27 декабря.
Главным событием открытия праздничного сезона станет зажжение рождественской елки на Кафедральной площади. Ее дизайн пока не раскрывается. В предыдущие годы для оформления выбирали разные темы - от сказочных мотивов и праздничного торта до часов и классического сочетания красного и золотого.
Рождественская елка в Вильнюсе (2025)
Тысячи людей собрались на площади у Вильнюсского кафедрального собора, чтобы участвовать в церемонии зажжения рождественской елки.
По данным Go Vilnius, городская елка неоднократно попадала в международные подборки самых красивых рождественских елок Европы. В 2025 году Вильнюс также получил титул Европейской рождественской столицы.
С 28 ноября по 27 декабря на Кафедральной площади будет работать Рождественский рынок. В прошлом году там были установлены 48 деревянных домиков. В этом сезоне посетителям вновь обещают сладости, пряники, горячие напитки, изделия местных ремесленников, свечи, украшения из янтаря и деревянные игрушки.
Одновременно с рынком по городу начнет курсировать рождественский поезд. Он будет работать дольше самого рынка - с 28 ноября до 6 января. Маршрут пройдет по украшенному Старому городу Вильнюса. Также в праздничной программе заявлены двухэтажная карусель и каток на Ратушной площади.
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С 15 по 20 декабря пройдет ярмарка местных дизайнеров Design Square, где можно будет приобрести изделия ручной работы и подарки.
Еще одно мероприятие запланировано на 12 декабря. В этот день пройдет Slowest Marathon - развлекательный рождественский маршрут по украшенным улицам и праздничным площадкам города.
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Вильнюс в этом году отдельно делает ставку на путешественников из соседних стран, которые ищут альтернативу крупным и переполненным европейским рождественским рынкам.
Согласно приведенным Go Vilnius данным отчета Skyscanner за 2026 год, 34% путешественников стараются выбирать менее многолюдные направления, а 32% считают, что большое количество туристов ухудшает впечатления от отпуска.
Для жителей Латвии одним из вариантов поездки остается прямой поезд Рига - Вильнюс. Поезда LTG Link курсируют ежедневно, а дорога занимает около четырех часов.