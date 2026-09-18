Шумные гитары и атмосфера 90-х - кто выйдет на сцену перед Placebo

Во главе Kallsup стоит вокалистка Элине Густафссон, сценическая энергия которой стала одной из главных отличительных черт живых выступлений группы. В песнях нового альбома музыканты обращаются к более темным и сложным сторонам отношений - одержимости, дружбе, нарушению личных границ и тому, что происходит после этого. Звучание Kallsup органично впишется в вечер, главным событием которого станет выступление Placebo. Группа Брайана Молко и Стефана Олсдаля в этом году отмечает 30-летие со дня выхода дебютного альбома.