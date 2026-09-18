Шумные гитары и атмосфера 90-х - кто выйдет на сцену перед Placebo
16 октября в 19:00 в Xiaomi Arena в Риге перед концертом Placebo выступит шведская альтернативная группа Kallsup. Музыканты привезут в Латвию новый материал, включая второй альбом Alldeles för nära, который выйдет всего за две недели до концерта.
16 октября в Xiaomi Arena в Риге перед концертом британской группы Placebo выступит одна из перспективных шведских групп альтернативной сцены Kallsup. Музыканты представят сочетание шумных гитар, шугейз-атмосферы и энергичного живого звучания.
Kallsup приедет в Ригу с совершенно новым материалом. 2 октября, всего за две недели до концерта Placebo, выйдет второй альбом группы Alldeles för nära, что в переводе означает "Слишком близко". После совместных выступлений с Placebo группа отправится в масштабный тур по Скандинавии.
Kallsup заявили о себе весной 2025 года, выпустив дебютный альбом En sista räddning. После этого музыканты активно выступали в Швеции и за ее пределами.
За короткое время группа особенно хорошо зарекомендовала себя именно на концертах. Если в студийных записях Kallsup звучат более мечтательно и атмосферно, то на сцене их музыка становится громче, непредсказуемее и интенсивнее.
В звучании Kallsup можно услышать влияние шугейза и альтернативного рока 90-х - пропитанные реверберацией гитары, шумные звуковые стены и воздушные мелодии. При этом музыканты не пытаются просто воспроизводить звучание прошлого. В новом альбоме Alldeles för nära песни стали более прямыми и концентрированными, сохранив при этом характерную для группы атмосферу.
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Во главе Kallsup стоит вокалистка Элине Густафссон, сценическая энергия которой стала одной из главных отличительных черт живых выступлений группы. В песнях нового альбома музыканты обращаются к более темным и сложным сторонам отношений - одержимости, дружбе, нарушению личных границ и тому, что происходит после этого. Звучание Kallsup органично впишется в вечер, главным событием которого станет выступление Placebo. Группа Брайана Молко и Стефана Олсдаля в этом году отмечает 30-летие со дня выхода дебютного альбома.
За три десятилетия Placebo стали одной из самых узнаваемых британских групп альтернативного рока. Среди их известных песен - Every You Every Me, Pure Morning, The Bitter End, Special Needs, Meds и Song to Say Goodbye.