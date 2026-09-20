Та самая Moi... Lolita - французская звезда Alizée впервые выступит в Риге

Музыкальный путь Ализе Жакоте начался еще в детстве. В 11 лет она победила в конкурсе рисунков, главным призом которого стала возможность использовать ее работу для оформления внешней части пассажирского самолета. Самолет получил имя Alizée. В то же время будущая певица серьезно занималась танцами и считалась перспективной молодой артисткой. В 15 лет Alizée приняла участие во французском телевизионном шоу Graines de Star, где получила награду Meilleure Graine как одна из самых перспективных молодых певиц.