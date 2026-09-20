Та самая Moi... Lolita - французская звезда Alizée впервые выступит в Риге
22 ноября в 19:00 на сцене Xiaomi Arēna в Риге выступит французская певица Alizée, ставшая одной из самых узнаваемых звезд французской поп-музыки начала 2000-х. Артистка представит программу Moi... Lolita, в которую войдут ее самые известные композиции и новый материал.
Музыкальный путь Ализе Жакоте начался еще в детстве. В 11 лет она победила в конкурсе рисунков, главным призом которого стала возможность использовать ее работу для оформления внешней части пассажирского самолета. Самолет получил имя Alizée. В то же время будущая певица серьезно занималась танцами и считалась перспективной молодой артисткой. В 15 лет Alizée приняла участие во французском телевизионном шоу Graines de Star, где получила награду Meilleure Graine как одна из самых перспективных молодых певиц.
Вскоре на нее обратила внимание известная французская певица Милен Фармер. Вместе с композитором Лоран Бутонна она пригласила Alizée принять участие в новом музыкальном проекте.
В 2000 году Alizée дебютировала с песней Moi... Lolita, которая стала международным хитом и принесла певице мировую известность. Композиция вошла в десятку лучших сразу в нескольких европейских странах, а во Франции достигла второго места. Дебютный альбом Gourmandises разошелся по всему миру тиражом более четырех миллионов экземпляров.
В 2001 году Alizée выпустила хит J'en ai marre!, который во Франции занял четвертое место, в Японии второе, а в Мексике третье. Вскоре вышел ее второй альбом Mes courants électriques, продажи которого превысили 1,5 миллиона копий.
После перерыва в музыкальной карьере певица особенно большую популярность приобрела в Латинской Америке. В 2007 году ее концертный альбом Alizée En Concert был переиздан в Мексике и получил золотой статус. В том же году вышел альбом Psychеdеlices, на котором Alizée продемонстрировала более зрелое звучание, объединив поп-музыку с роком и психоделическими элементами.
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Среди известных песен этого периода – Mademoiselle Juliette, Fifty-Sixty и кавер на песню Мадонны La Isla Bonita.
В 2010 году певица выпустила экспериментальный альбом Une enfant du siеcle, а в 2013 году - поп-рок-альбом "5". Последний на сегодняшний день студийный альбом Alizée - Blonde - вышел в 2014 году.
За свою карьеру певица выпустила шесть студийных альбомов и стала одной из наиболее узнаваемых французских поп-исполнительниц 2000-х годов. Ее музыка получила широкую популярность не только во Франции и Европе, но также в Японии и странах Латинской Америки.