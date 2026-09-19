Две постановки, два разных чувства: в Рижском цирке устроят вечер современного танца

Постановка представляет собой личное и поэтическое размышление о переживании депрессии с точки зрения человека, который находится рядом. При этом история выходит за рамки конкретной ситуации и превращается в метафору того, как тяжесть может влиять сразу на двух людей. Через буквальное физическое воплощение веса и его постепенное накопление постановка рассказывает о тихой стойкости, невидимой работе любви и силе просто оставаться рядом.