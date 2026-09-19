Две постановки, два разных чувства: в Рижском цирке устроят вечер современного танца
30 сентября в 19:00 в Рижском цирке пройдет вечер двух танцевальных постановок - Solo Агаты Банкавы об интуиции и "Перевод моих глаз" Алисе Бокалдере о тихой стойкости, невидимой любви и силе оставаться рядом.
30 сентября в Доме танца Рижского цирка зрителям покажут две современные танцевальные постановки - Solo хореографа Агаты Банкавы и "Перевод моих глаз" хореографа, танцовщицы и цирковой артистки Алисе Бокалдере.
В своей новой постановке Solo Агата Банкава выступает одновременно автором идеи, хореографом и исполнительницей. Особое место в работе занимают интуиция и ощущения, которые становятся главными проводниками постановки. На сцене появляются предметы, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, - грабли, мелочь, платок, кассетные проигрыватели и другие вещи. Постепенно они становятся частью созданного на сцене мира, а в определенный момент зрителю также предлагается стать участником происходящего.
"В то время, когда так много вещей нас разделяет, момент совместного создания пространства становится словно освежающим погружением. Это путь через индивидуальные и общие пространства воображения, где границы между внутренним и внешним, личным и общим становятся подвижными", - рассказывает Агата Банкава.
В создании Solo также участвовали автор звукового дизайна, музыкант Станислав Куликов, творческий наставник Лаура Сташане и консультанты по драматургии - художники латвийской команды международного проекта iCoDaCo Инта Балоде, Агнесе Криваде, Айгарс Ларионовс, Сабине Нейланде и Лига Убеле.
Вторая постановка вечера - "Перевод моих глаз" - была создана Алисей Бокалдере в 2018 году. Сейчас дуэт исполняется уже вторым составом.
Постановка представляет собой личное и поэтическое размышление о переживании депрессии с точки зрения человека, который находится рядом. При этом история выходит за рамки конкретной ситуации и превращается в метафору того, как тяжесть может влиять сразу на двух людей. Через буквальное физическое воплощение веса и его постепенное накопление постановка рассказывает о тихой стойкости, невидимой работе любви и силе просто оставаться рядом.
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Первыми исполнительницами дуэта и его соавторами были Яна Яцук и Лаура Кушке. 30 сентября постановку исполнят Кристине Брининя и Кития Гейдане. Музыку создали Аурелия Ранцане, Аснате Ранцане и Илона Дзерве, участницы группы Tautumeitas.