В AKROPOLE Alfa можно увидеть кроликов-великанов и маленьких крольчат - вход на выставку свободный
19 и 20 сентября с 11:00 до 19:00 в AKROPOLE Alfa пройдет познавательная выставка породистых кроликов, приуроченная к Международному дню кролика, который отмечается во всем мире в конце сентября.
На выставке можно будет увидеть около 60 кроликов разных пород, узнать больше об их особенностях и уходе, а также задать вопросы специалистам по разведению этих животных. Посетителей ждут кролики самых разных размеров - от миниатюрных карликовых до немецких великанов, вес которых может достигать семи килограммов и даже больше.
На выставке представят бургундских, калифорнийских, венских, серебристых, новозеландских и тюрингенских кроликов, а также представителей пород рекс и ангора. Можно будет увидеть и маленьких крольчат.
"Этой выставкой мы хотим предложить посетителям AKROPOLE Alfa что-то необычное - возможность не только увидеть вживую кроликов самых разных пород, но и узнать о них больше от людей, которые ежедневно работают с этими животными. Особенно приглашаем семьи с детьми провести выходные вместе, совместив шопинг и развлечения с новым познавательным опытом", отмечает генеральный директор SIA Akropole Latvija, управляющей AKROPOLE Alfa, Каспарс Бейтиньш.
В выставке примут участие представители Литовской ассоциации заводчиков породистых кроликов. Они будут следить за благополучием животных, рассказывать посетителям о разных породах и отвечать на вопросы.
Рядом с экспозициями будет размещена информация на латышском и английском языках, благодаря чему посетители смогут подробнее узнать об особенностях каждой представленной породы.
Выставка пройдет на первом этаже AKROPOLE Alfa, на центральной площади возле COSTA COFFEE. Вход бесплатный.