В AKROPOLE Alfa можно увидеть кроликов-великанов и маленьких крольчат - вход на выставку свободный

На выставке можно будет увидеть около 60 кроликов разных пород, узнать больше об их особенностях и уходе, а также задать вопросы специалистам по разведению этих животных. Посетителей ждут кролики самых разных размеров - от миниатюрных карликовых до немецких великанов, вес которых может достигать семи килограммов и даже больше.