От стука копыт до служебных собак - в Адажи впервые устроят большой праздник для всей семьи
20 сентября с 9:00 до 18:00 в спортивном комплексе Liberty Equestrian в Адажи впервые пройдет семейный познавательный фестиваль ZIRGSPĒKS 2026. Гостей ждут 12 интерактивных станций, встречи с животными, служебными собаками, специалистами и паралимпийским чемпионом Рихардом Сниксом.
Посетители смогут не только наблюдать, но и слушать, пробовать, задавать вопросы и узнавать новое. Например, можно будет услышать сердцебиение лошади, узнать, как стать ветеринаром, увидеть работу служебных собак и узнать, как помогают пострадавшим диким животным.
На фестивале также можно будет встретить латвийского паралимпийского чемпиона по конному спорту Рихарда Сникса и увидеть его завоеванные золотые медали.
"Сила лошади - это не только физическая сила. Это сила любить, понимать и заботиться", подчеркивает организатор мероприятия Лаура Либерте-Андерсоне.
12 станций, где можно слушать, пробовать и узнавать
С 9:00 до 18:00 посетителей будут ждать 12 познавательных и интерактивных станций.
1. Встреча с чемпионом Рихардом Сниксом - возможность встретиться с латвийским паралимпийским всадником и увидеть его золотые медали.
2. Приют для животных Ulubele - разговоры об ответственном отношении к животным, их усыновлении и о том, как каждый человек может помочь.
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3. Факультет ветеринарной медицины LBTU - здесь расскажут, как стать ветеринаром и что на самом деле представляет собой эта профессия.
4. Команда ветеринарной клиники Dr. Vet - посетители узнают о современной диагностике животных и повседневной работе ветеринаров. А если какой-нибудь кот решит прийти на мероприятие для лошадей и украсть все внимание, это тоже вполне возможно.
5. Станция сердца лошади - возможность самостоятельно послушать сердцебиение лошади и узнать, что можно в нем услышать.
6. От эмбриона до спортивной лошади - рассказ о селекции, развитии и выращивании лошадей и их пути в большой спорт.
7. Реабилитация диких птиц - посетителям расскажут, что происходит с ранеными дикими птицами и как им можно помочь.
8. Дикие животные Латвии - представители лесной и охотничьей отрасли расскажут о популяциях диких животных, их поведении и защите.
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9. Кинологи и служебные собаки - показательные выступления и возможность узнать больше о работе собак вместе с человеком.
10. Венгерские выжлы - встреча с кинологами, заводчиком и представителями этой породы. Гости смогут узнать больше об их характере, воспитании и повседневной жизни.
11. Полудикие кони Konik - возможность увидеть этих лошадей вживую и узнать об их образе жизни и роли в природе.
12. Волшебная история Ruku Eglītes - специальное приключение для детей, которое перенесет их в мир историй о животных и природе.
Посетители также смогут пройти созданную STO Latvija трассу на запоминание маршрута и проверить свою память, внимание и способность пройти его без ошибок.
Программу дополнят познавательные активности местных предпринимателей. За атмосферу мероприятия будет отвечать его ведущий, музыкант Хоренс Сталбе.
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Конный спорт с особым посланием
Одновременно с образовательной программой на арене Liberty Equestrian в течение всего дня будут проходить соревнования по преодолению препятствий Liberty Heritage.
Маршрут Grand Prix LEGACY посвятят лошадям, пострадавшим во время пожаров в окрестностях Бордо. Таким образом организаторы хотят напомнить, что забота о животных не знает государственных границ.
В награждении победителей Grand Prix примет участие директор Французского института в Латвии и советник посольства Франции в Латвии по вопросам сотрудничества и культуры Эрик Сирвен.
Информация о мероприятии
Дата: 20 сентября 2026 года
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Время: 9:00-18:00
Место: Liberty Equestrian, Адажи
Вход: бесплатный
На территорию мероприятия разрешено приходить с социализированными собаками, которые привыкли находиться рядом с другими животными, в том числе лошадьми. У владельца должна быть ветеринарная книжка с действующими отметками о вакцинации, а собака должна находиться на поводке.