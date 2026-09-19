Музыкальный вечер в усадьбе - Винета Сарейка и Амандин Савари выступят в Межотне
26 сентября в 19:00 в усадьбе Межотне концертный сезон завершится выступлением скрипачки Винеты Сарейки и пианистки Амандин Савари. Концерт пройдет в сотрудничестве с Фондом Петериса Васкса.
В рамках концерта Винета Сарейка впервые исполнит сольную "Летнюю сонату" Петериса Васкса. Вместе с французской пианисткой Амандин Савари она также представит цикл Кароля Шимановского "Три мифа для скрипки и фортепиано, op. 30", сонату для скрипки и фортепиано № 2 Мориса Равеля, а также транскрипции Джорджа Гершвина и Яши Хейфеца из оперы "Порги и Бесс".
"Летняя соната" Петериса Васкса для скрипки соло - одно из последних произведений композитора. Она была написана в 2022 году по заказу нидерландского и английского скрипача Даниэля Роуленда и Stift Festival. Мировая премьера произведения состоялась 23 августа 2022 года на Stift Festival в Нидерландах.
Соната длится около 17 минут. В единственной партии скрипки Петерис Васкс раскрывает красоту природы и меняющееся эмоциональное состояние лета. Произведение состоит из трех частей. Две быстрые крайние части наполнены игривостью, танцевальностью и движением, а медленная средняя часть создает совершенно другое пространство - широкое, певучее и глубоко экспрессивное. В этом контрасте лето предстает не только как время года, но и как многослойное переживание - наполненное жизнью, светлое и одновременно созерцательное. "Летняя соната" продолжает важную для музыки Петериса Васкса связь с природой. В его творчестве природа становится не просто пейзажем, а источником духовного и эмоционального переживания.