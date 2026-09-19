Музыкальный вечер в усадьбе - Винета Сарейка и Амандин Савари выступят в Межотне

Соната длится около 17 минут. В единственной партии скрипки Петерис Васкс раскрывает красоту природы и меняющееся эмоциональное состояние лета. Произведение состоит из трех частей. Две быстрые крайние части наполнены игривостью, танцевальностью и движением, а медленная средняя часть создает совершенно другое пространство - широкое, певучее и глубоко экспрессивное. В этом контрасте лето предстает не только как время года, но и как многослойное переживание - наполненное жизнью, светлое и одновременно созерцательное. "Летняя соната" продолжает важную для музыки Петериса Васкса связь с природой. В его творчестве природа становится не просто пейзажем, а источником духовного и эмоционального переживания.