Вы готовы? Австралийские красавцы едут в Ригу - Thunder from Down Under покажут новое шоу
26 октября в 19:00 в ATTA Centre в Риге пройдет шоу Australia’s Thunder from Down Under - Most Wanted Tour 2026. Знаменитая австралийская мужская ревю-группа, покорившая Лас-Вегас, представит новую программу, объединияющую энергичные танцевальные номера, масштабную сценическую постановку и фирменный австралийский шарм.
Australia’s Thunder from Down Under выступают на сцене уже более трех десятилетий и за это время стали международным феноменом. Коллектив известен своими выступлениями в Лас-Вегасе, где у него уже много лет продолжается резидентство в Excalibur Resort & Casino.
Новое шоу Most Wanted Tour отправится в тур по США и другим странам. До этого коллектив уже собирал аншлаги в Европе, Азии, Австралии и Канаде.
За годы выступлений Thunder from Down Under получили международное признание и награды, в том числе звание Best Male Revue и символические "Ключи от города" Лас-Вегаса. Артисты провели на знаменитой Лас-Вегас-Стрип более двух десятилетий, а их шоу увидели миллионы зрителей по всему миру.
Организаторы обещают динамичное представление с яркой сценической постановкой и атмосферой, которая должна оставить зрителям впечатления надолго.
Australia’s Thunder from Down Under - Most Wanted Tour 2026 состоится 26 октября с 19:00 до 21:00 в ATTA Centre в Риге.