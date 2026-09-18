Cinevilla превратится в город цифровых кошмаров - что ждет гостей Danger Fest с 24 октября по 1 ноября

"Экранное время, здоровье детей, влияние технологий на нашу повседневную жизнь, атаки дронов и глобальное потепление - это разные темы, которые напоминают, что развитие технологий не всегда означает только рост и новые возможности. Иногда мы сами теряемся в этом мире и уже не до конца понимаем, что он с нами делает и как на нас влияет", рассказывает организатор фестиваля Анете Ванцевича.