Cinevilla превратится в город цифровых кошмаров - что ждет гостей Danger Fest с 24 октября по 1 ноября
24 октября в 18:00 в киногородке Cinevilla стартует девятидневный фестиваль Danger Fest 2026, который до 1 ноября будет каждый вечер превращать территорию в пространство на границе цифровой реальности и хоррора. Гостей ждут световые проекции, технологии, живые актеры, аудиовизуальные шоу и специальные события, а кульминацией станет Хэллоуинская ночь 31 октября.
С 24 октября по 1 ноября каждый вечер с 18:00 до 23:00 киногородок Cinevilla превратится в необычный мир, где свет, звук, цифровые проекции, технологии, живые актеры и искусство соединятся в единую историю. Девятидневный семейный фестиваль Danger Fest 2026 предложит посетителям проверить, насколько легко отличить реальность от постановки.
Тема фестиваля в этом году связана с цифровой реальностью и страхами, которые могут быть совсем не вымышленными. Организаторы обращают внимание на экранное время, влияние технологий на повседневную жизнь, здоровье детей, атаки дронов и глобальное потепление.
"Экранное время, здоровье детей, влияние технологий на нашу повседневную жизнь, атаки дронов и глобальное потепление - это разные темы, которые напоминают, что развитие технологий не всегда означает только рост и новые возможности. Иногда мы сами теряемся в этом мире и уже не до конца понимаем, что он с нами делает и как на нас влияет", рассказывает организатор фестиваля Анете Ванцевича.
Danger Fest объединит эти темы в одной масштабной истории, где цифровая реальность встретится с хоррором. Посетители смогут не только испытать острые ощущения, но и посмотреть на привычный окружающий мир с другой стороны.
"Мы хотим, чтобы человек на некоторое время забыл, что находится на фестивале. Чтобы у каждого возникло ощущение, будто реальность меняется прямо у него на глазах", отмечает Анете Ванцевича.
Фестиваль будет рассчитан на разные возрастные группы и уровни смелости. Специальная детская программа пройдет 23, 24, 25 и 31 октября с 15:00 до 18:00. В это время атмосфера будет адаптирована для самых маленьких посетителей.
В вечерние часы Cinevilla будет становиться более мрачной и напряженной. Каждый день организаторы обещают отдельную программу, поэтому посетители смогут выбрать подходящие им дату и уровень впечатлений.
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Одной из центральных площадок Danger Fest станет большая сцена, где каждый день будут проходить аудиовизуальные шоу - выступления диджеев, танцевальные и лазерные номера, а также различные визуальные представления.
Посетители увидят роботизированные костюмы и технологичные персонажи, которые станут частью концепции цифровой реальности.
При этом сценой станет не только сама сцена. Вся территория Cinevilla площадью несколько гектаров превратится в часть фестивального пространства. Улицы, здания и другие элементы киногорода дополнят световые проекции, звук, декорации, технологии, иммерсивное искусство и живые актеры.
"Cinevilla сама по себе - место с особой атмосферой. Это город, созданный для кино, со своими деталями и историями. Во время Danger Fest вся эта среда станет огромной сценой, где каждый шаг может привести к неожиданной встрече", говорит организатор.
Хэллоуинская ночь
Кульминацией фестиваля станет ночь Хэллоуина 31 октября. В этот вечер изменятся сценография Cinevilla и визуальный образ всего фестиваля. Гостей ждут новые персонажи, элементы шоу и различные сюрпризы.
Одним из главных событий станет шоу дронов. Его планируют провести дважды за вечер, чтобы увидеть представление смогло как можно больше зрителей.
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Программу также дополнят ведущий мероприятия, участники шоу в специальных костюмах и другие визуальные номера.
На территории фестиваля будут работать кафе, где можно будет приобрести горячие и холодные напитки. Подробная информация о программе, билетах и специальных мероприятиях будет опубликована организаторами позднее.
Киногородок Cinevilla находится в 15 километрах от Тукумса, в Слампской волости, в Правиняс. Для автомобилей предусмотрены две большие парковки и организованное движение.