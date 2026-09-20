Когда дирижер не боится пошутить - в Риге покажут необычное рождественское шоу
20 декабря в 19:00 в Xiaomi Arēna в Риге впервые в Латвии выступит The Maestro - дирижер четвертого поколения Гвидо Дитерн, его супруга, оперная певица Венди Коккелкоре и The European Pop Orchestra. Зрителей ждет рождественское шоу "Когда классика шутит!" - сочетание классической и популярной музыки, театральности, юмора и праздничной атмосферы.
Гвидо Дитерн вырос в семье, где дирижерская палочка передавалась из поколения в поколение. Его прадед, дед и отец были дирижерами, а сам Гвидо Дитерн стал дирижером, скрипачом-солистом, аранжировщиком и композитором.
Его музыкальные проекты гастролировали по Европе, Китаю и Северной Америке. Согласно официальной биографии артиста, живые выступления The Maestro и его оркестра увидели более 2,8 миллиона зрителей.
20 декабря в Xiaomi Arēna пройдет единственный в Латвии концерт проекта The Maestro & The European Pop Orchestra. Организаторы обещают, что это будет не традиционный вечер академической музыки, а масштабное аренное шоу с популярными мелодиями, классическими произведениями, романтикой, энергией, театральностью и музыкальным юмором.
The European Pop Orchestra объединяет звучание классического оркестра с энергией поп-группы. Музыканты свободно переходят от классики и музыки из фильмов к известным поп-хитам, превращая концерт в динамичное музыкальное шоу. Юмор является одной из отличительных черт проекта. Гвидо Дитерн играет на скрипке, общается с публикой, взаимодействует с музыкантами и соединяет профессиональную точность с театральной легкостью. Серьезная симфоническая кульминация в любой момент может превратиться в неожиданную и забавную сцену.
Четвертое поколение дирижеров - но правила он создает сам
Гвидо Дитерн родился в 1974 году в нидерландском Лимбурге. Музыка в его семье была не просто увлечением - дирижерами были его прадед, дед и отец.
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Во время учебы в Маастрихтской консерватории Гвидо Дитерн вместе с другом детства, поп-клавишником Фалко Борсбума, начал искать способ соединить мощь классического оркестра с ритмом и непосредственностью поп-музыки. Так появился Guido's Orchestra, который позднее превратился в The Maestro & The European Pop Orchestra.
За годы карьеры Гвидо Дитерн работал как музыкальный руководитель, аранжировщик или творческий партнер с Андреа Бочелли, Лайонел Ричи, Дайана Росс, Симпли Ред, DJ Афроджек, Андре Рье, Эрос Рамазотти и Алессандро Сафина.
В США общественная телесеть PBS представила Гвидо Дитерна и его оркестр в программе Love & Peace Concert, посвятив выступлению проекту, который объединяет поп-музыку и классику.
История любви, которая началась с одного голоса
Более двух десятилетий рядом с The Maestro на сцене находится его жена, сопрано Венди Коккелкорен. Они познакомились в 2001 году, когда Гвидо Дитерну предложили встретиться с молодой оперной певицей.
Он был впечатлен ее голосом, и вскоре Венди Коккелкорен стала постоянной вокальной солисткой оркестра. Профессиональные отношения переросли в личные - через несколько месяцев они стали парой, а в 2006 году поженились в церкви Pancratius в Херлене.
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Венди Коккелкорен получила академическое образование в Маастрихтской консерватории, где с отличием cum laude окончила программу по сольному пению. Еще во время учебы она выступала в постановках Opera Zuid, среди которых "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Риголетто" Верди и "Орфей" Монтеверди.
Позднее певица выступала в США и Канаде, а также пела в присутствии королевы Нидерландов Беатрикс.
На сцене Гвидо Дитерн и Венди Коккелкорен создают дуэт двух разных энергий: он - экспрессивный дирижер и скрипач, она - сопрано, соединяющая классическую вокальную технику с современными оркестровыми аранжировками.
От мурашек до настоящего праздника
Артисты описывают музыкальную формулу проекта как pop meets classic. Знакомые мелодии получают новые оркестровые аранжировки и дополняются авторскими произведениями Гвидо Дитерна.
Идея проекта - подарить зрителям разные эмоции: от романтики и волнения до страсти, энергии и хорошего настроения.
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В одну минуту оркестр может звучать монументально, через несколько минут перейти к поп-ритму, а еще мгновение спустя зал уже будет смеяться над сценическим взаимодействием The Maestro и музыкантов.