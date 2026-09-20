Когда дирижер не боится пошутить - в Риге покажут необычное рождественское шоу

The European Pop Orchestra объединяет звучание классического оркестра с энергией поп-группы. Музыканты свободно переходят от классики и музыки из фильмов к известным поп-хитам, превращая концерт в динамичное музыкальное шоу. Юмор является одной из отличительных черт проекта. Гвидо Дитерн играет на скрипке, общается с публикой, взаимодействует с музыкантами и соединяет профессиональную точность с театральной легкостью. Серьезная симфоническая кульминация в любой момент может превратиться в неожиданную и забавную сцену.