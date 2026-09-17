Праздник для тех, кто любит вкусно поесть - в Риге пройдет большой фестиваль местных продуктов
Фото: Otkrito
Праздник урожая регионов в Риге соберет более 50 местных производителей со всей Латвии (иллюстративное фото).
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Праздник для тех, кто любит вкусно поесть - в Риге пройдет большой фестиваль местных продуктов

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Уже в субботу, 19 сентября, в Hanzas perons в Риге пройдет крупнейший праздник для ценителей местной гастрономии - десятый Праздник урожая регионов. С 10:00 до 16:00 в одном месте соберутся более 50 производителей продуктов питания со всех регионов Латвии. Вход на мероприятие бесплатный.

На чем основывается кулинарная идентичность Латвии - на давних традициях, таких как скландраусис, миноги и ржаной хлеб, или ее формируют смелые эксперименты и инновации, например лиофилизированный медовик и соусы чили разной степени остроты? В субботу на Празднике урожая регионов Латвийский центр сельских консультаций и образования приглашает каждого открыть для себя, что именно для него означает вкус регионов Латвии.

Посетителей ждут гастрономические мастер-классы, дегустации и обширная развлекательная программа для всей семьи.

На рынке производителей продуктов можно будет лично встретиться с производителями со всей Латвии - от Курземе до Латгалии.

В течение всего дня будут звучать живая музыка и проходить танцы вместе с Dārdaru muzikanti, Мартиньшем Ятниексом и Мартиньшем Кантерсом. Также запланированы гастрономические мастер-классы и занятия.

В 10:00 начнется школа маленьких поваров под руководством шеф-повара Рудолфса Штейнбергса.

В 11:00 шеф-повар Рудолфс Штейнбергс поделится практическими идеями, как приготовить рыбу так, чтобы ее ели дети.

В 12:15 шеф-повар Ина Полищенко проведет мастер-класс на тему торт как овощ и овощ как торт.

В 13:00 пройдет мастер-класс, посвященный истории вкуса скландраусиса, под руководством Велги Копце.

На мероприятии также состоятся благотворительный аукцион и выставка. Будет представлена мобильная экспозиция музея Иманта Зиедониса, а лучшие продукты малых производителей выставят на аукцион. Все собранные средства будут переданы инициативе Lielas rūpes par mazajiem.

Кроме того, состоится награждение победителей латвийского конкурса качества продуктов питания Novada Garša 2026.

Темы

Hanzas PeronsИмантаМинистерство земледелияЧилиКурземе

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