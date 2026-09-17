Праздник для тех, кто любит вкусно поесть - в Риге пройдет большой фестиваль местных продуктов
Уже в субботу, 19 сентября, в Hanzas perons в Риге пройдет крупнейший праздник для ценителей местной гастрономии - десятый Праздник урожая регионов. С 10:00 до 16:00 в одном месте соберутся более 50 производителей продуктов питания со всех регионов Латвии. Вход на мероприятие бесплатный.
На чем основывается кулинарная идентичность Латвии - на давних традициях, таких как скландраусис, миноги и ржаной хлеб, или ее формируют смелые эксперименты и инновации, например лиофилизированный медовик и соусы чили разной степени остроты? В субботу на Празднике урожая регионов Латвийский центр сельских консультаций и образования приглашает каждого открыть для себя, что именно для него означает вкус регионов Латвии.
Посетителей ждут гастрономические мастер-классы, дегустации и обширная развлекательная программа для всей семьи.
На рынке производителей продуктов можно будет лично встретиться с производителями со всей Латвии - от Курземе до Латгалии.
В течение всего дня будут звучать живая музыка и проходить танцы вместе с Dārdaru muzikanti, Мартиньшем Ятниексом и Мартиньшем Кантерсом. Также запланированы гастрономические мастер-классы и занятия.
В 10:00 начнется школа маленьких поваров под руководством шеф-повара Рудолфса Штейнбергса.
В 11:00 шеф-повар Рудолфс Штейнбергс поделится практическими идеями, как приготовить рыбу так, чтобы ее ели дети.
В 12:15 шеф-повар Ина Полищенко проведет мастер-класс на тему торт как овощ и овощ как торт.
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В 13:00 пройдет мастер-класс, посвященный истории вкуса скландраусиса, под руководством Велги Копце.
На мероприятии также состоятся благотворительный аукцион и выставка. Будет представлена мобильная экспозиция музея Иманта Зиедониса, а лучшие продукты малых производителей выставят на аукцион. Все собранные средства будут переданы инициативе Lielas rūpes par mazajiem.
Кроме того, состоится награждение победителей латвийского конкурса качества продуктов питания Novada Garša 2026.