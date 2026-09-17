Праздник для тех, кто любит вкусно поесть - в Риге пройдет большой фестиваль местных продуктов

На чем основывается кулинарная идентичность Латвии - на давних традициях, таких как скландраусис, миноги и ржаной хлеб, или ее формируют смелые эксперименты и инновации, например лиофилизированный медовик и соусы чили разной степени остроты? В субботу на Празднике урожая регионов Латвийский центр сельских консультаций и образования приглашает каждого открыть для себя, что именно для него означает вкус регионов Латвии.