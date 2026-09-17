Картофельный день в Риге - где попробовать десятки блюд из любимого овоща
20 сентября с 10:00 до 17:00 на Агенскалнском рынке уже в пятый раз пройдет праздник, посвященный культовому осеннему овощу - картофелю. В программе Картофельного фестиваля - большая торговля картофелем, выставка разных сортов и тематические обеды.
В теплице можно будет встретить "картофельного дилера" Марциса Пакалнса. Он представит несколько десятков сортов картофеля, выращенных в хозяйстве Piekalnes, в том числе фиолетовые, поделится новыми рецептами картофельных блюд и предложит посмотреть выставку клубней необычных форм и цветов.
Постоянные фермеры рынка в павильоне и во дворе также представят лучшие сорта картофеля и самые интересные находки урожая этого года.
Во дворе рынка гостевые кафе подготовят специальное картофельное меню. Семейное предприятие SAKNE обещает множество вариантов фаршированного картофеля, POTATO PATATO будет готовить картофельные клецки, оладьи и пюре, Waff&Go - популярный у гурманов бельгийский картофель фри, а BergiFood - бургеры в картофельной булочке бриошь.
Разнообразные блюда из картофеля появятся и у постоянных кафе и торговцев рынка. Например, Meat Me в этот день предложит картофельное пюре с местными лисичками и медленно приготовленной свининой, Bravo Johnny будет жарить картофельные оладьи, AsaGi приготовит фри из батата, а RAUGS pizza - картофельную пиццу с розмарином и баклажанами.
У Latgolys Golds можно будет попробовать традиционные латгальские гульбешники и картофельный хлеб, LAUKU BAUDA будет продавать цеппелины навынос, а Spice House подготовит смеси специй для обычного и сладкого картофеля.
В общей кухне RE CEP TE также откроется pop-up Resnais Barons. С 10:00 до 17:00 там можно будет выбрать картофельные блюда из летнего меню кафе.
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Вход на фестиваль бесплатный.