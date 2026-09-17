Картофельный день в Риге - где попробовать десятки блюд из любимого овоща

Разнообразные блюда из картофеля появятся и у постоянных кафе и торговцев рынка. Например, Meat Me в этот день предложит картофельное пюре с местными лисичками и медленно приготовленной свининой, Bravo Johnny будет жарить картофельные оладьи, AsaGi приготовит фри из батата, а RAUGS pizza - картофельную пиццу с розмарином и баклажанами.