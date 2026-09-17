В конце сентября в Лиепае пройдет фестиваль искусства - что можно будет увидеть бесплатно
25 сентября в 20:00 в культурном пространстве Veranda во дворе Juliannas sāta в Лиепае стартует дополнительная программа фестиваля "Лиепайский арт-форум 2026". Помимо главных событий в концертном зале Lielais dzintars, гостей ждут бесплатные концерты, необычные музыкальные встречи и спектакли Лиепайского кукольного театра.
25-27 сентября в Лиепае пройдет фестиваль "Лиепайский арт-форум 2026", который в этом году предложит не только главные события в концертном зале Lielais dzintars, но и широкую бесплатную программу в разных культурных пространствах города. Посетителей ждут концерты известных музыкантов из Норвегии и США, необычные диджейские вечера, а также спектакли Лиепайского кукольного театра для детей и взрослых.
Первое бесплатное событие состоится 25 сентября после открытия выставки художника Каспарса Подниекса "Двурогий" в концертном зале Lielais dzintars. В 20:00 в культурном пространстве Veranda во дворе Juliannas sāta впервые в Лиепае выступят известные норвежские музыканты - гитарист и певец Стиан Вестерхус и композитор, клавишница, скрипачка и певица Майя С. K. Раткйе. Музыканты уже много лет находятся среди заметных представителей современной авангардной сцены. Вместе они записали альбом All Losses Are Restored, а их совместные выступления строятся на сочетании двух голосов, гитары, органа и скрипки.
В 21:00 вечер продолжится в пивном подвале Miezis & Ko. во дворе Juliannas sāta, где выступят музыканты из США Эмиль Амос и Алекс Халл. Гитарист и барабанщик представят музыку из своих коллекций записей в рамках проекта Lilacs & Champagne DJs. Оба музыканта известны не только этим проектом - они также играют вместе в прогрок-группе Grails. Эмиль Амос является барабанщиком культовой группы Om и участником проекта Holy Sons.
26 сентября в 22:00 после "Шествия Райха" в концертном зале Lielais dzintars посетителей приглашают на мероприятие After Is! в кафе Valhalla Wine & Coffee. В этот вечер за диджейским пультом впервые выступит Ричард Рид Парри из канадской группы Arcade Fire, а специальным сюрпризом станет сольный концерт финского музыканта Джими Тенор.
Читайте продолжение после рекламы
Спектакли для детей и взрослых
Программу фестивальной недели дополнит серия спектаклей Лиепайского кукольного театра.
26 сентября в 11:00 детей от 3 лет приглашают на спектакль "Ежик Пукситис и ночная бабочка Вилис", созданный по произведению Расы Бугавичюте-Пеце "Пукситис и пропавшая ночная бабочка Вилис!". Это история о дружбе, сострадании и желании помочь, где главный герой отправляется на поиски пропавших родителей ночной бабочки.
В 16:00 молодежь от 14 лет и взрослых ждут на спектакль "Метаморфоза". Постановка вдохновлена повестью Франца Кафки "Превращение" (1915) и рассказывает о внутреннем мире одинокого и отчаявшегося человека.
27 сентября в 11:00 самые маленькие зрители от 1 до 3 лет смогут увидеть новый спектакль "Болтуны". Постановка создана с учетом естественного способа познания мира малышами - через зрение, слух, прикосновения и движение. В этом спектакле ребенок становится не только зрителем, но и активным участником происходящего.