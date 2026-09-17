В конце сентября в Лиепае пройдет фестиваль искусства - что можно будет увидеть бесплатно

Первое бесплатное событие состоится 25 сентября после открытия выставки художника Каспарса Подниекса "Двурогий" в концертном зале Lielais dzintars. В 20:00 в культурном пространстве Veranda во дворе Juliannas sāta впервые в Лиепае выступят известные норвежские музыканты - гитарист и певец Стиан Вестерхус и композитор, клавишница, скрипачка и певица Майя С. K. Раткйе. Музыканты уже много лет находятся среди заметных представителей современной авангардной сцены. Вместе они записали альбом All Losses Are Restored, а их совместные выступления строятся на сочетании двух голосов, гитары, органа и скрипки.