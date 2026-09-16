В Риге покажут стиль весны и лета 2027 года: первые подробности осенней недели моды
Балтийская федерация моды представила имиджевую фотографию нового сезона Рижской недели моды. Ее 43-я сессия пройдет с 20 по 24 октября 2026 года и объединит латвийских и зарубежных дизайнеров, профессионалов модной индустрии, представителей СМИ, приглашенных гостей и любителей моды.
Дизайнеры представят свои новые коллекции, в том числе работы сезона весна-лето 2027. Зрителей также познакомят с новыми именами и разнообразием балтийской моды.
Мероприятия пройдут на нескольких площадках, выбранных с учетом их содержания и формата. Главные показы состоятся 22 и 23 октября в культурном пространстве Hanzas Perons. Отдельные дефиле, презентации коллекций и другие события запланированы в комплексе Zunda Towers, дизайнерских студиях, шоурумах брендов и других местах. Полную программу и состав участников будут объявлять постепенно.
Над стилем главного визуального образа осенней сессии работал Эрикс Укасс. Он объединил разные силуэты, фактуры и узнаваемые черты работ нескольких латвийских дизайнеров. В одном образе соединились свежий взгляд молодых авторов и сложившиеся традиции латвийской моды.
Это сочетание также подчеркивает роль Рижской недели моды как площадки, которая помогает заявить о себе молодым талантам наряду с уже признанными дизайнерами.
По словам стилиста Эрикса Укасса, в образе сочетаются женственная легкость, грация и чистота.
"Белый цвет символизирует духовность, элегантность и статус, а коричневое пальто придает образу строгость, лаконичность и северный характер. Для меня также важно громче говорить о потенциале молодых дизайнеров Латвийской академии художеств - эти таланты не должны оставаться в тени. Поэтому большую часть образа составляют студенческие работы, объединенные с узнаваемым почерком бренда Natalija Jansone".