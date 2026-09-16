В Риге покажут стиль весны и лета 2027 года: первые подробности осенней недели моды

Мероприятия пройдут на нескольких площадках, выбранных с учетом их содержания и формата. Главные показы состоятся 22 и 23 октября в культурном пространстве Hanzas Perons. Отдельные дефиле, презентации коллекций и другие события запланированы в комплексе Zunda Towers, дизайнерских студиях, шоурумах брендов и других местах. Полную программу и состав участников будут объявлять постепенно.