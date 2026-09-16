Когда город засыпает - в Вентспилсе начинается ночной заплыв
Фото: пресс-фото
Город засыпает, бассейн оживает - в Вентспилсе готовят водную ночь.
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Когда город засыпает - в Вентспилсе начинается ночной заплыв

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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26 сентября с 19:00 до 22:00 в большом бассейне Ūdens piedzīvojumu parks в Вентспилсе пройдет традиционное "Ночное плавание", организованное в рамках Европейской недели спорта. Участников разных возрастов приглашают провести вечер за активным отдыхом в воде.

Мероприятие пройдет в формате веселой вечеринки в бассейне, где каждый сможет принять участие независимо от возраста, пола и уровня подготовки. Главная цель заплыва - популяризировать плавание как часть активного образа жизни, а также напомнить о важности безопасного отдыха у воды.

Участие в мероприятии бесплатное. Скорость и спортивные результаты не имеют значения - каждый участник сможет выбрать подходящую группу и плавать в своем темпе столько, сколько позволяет подготовка, но не дольше 30 минут.

График "Ночного плавания" в Вентспилсе:

19:00 - 19:30 - Семейная группа (дети, молодежь, взрослые с низкими/средними навыками плавания)

19:45 - 20:15 - Любительская и народная группа

20:30 - 21:00 - Спортивная группа (хорошие навыки плавания)

21:15 - 21:45 - Pro группа (очень хорошие навыки плавания)

Перед выбранным временем старта участникам необходимо прибыть в бассейн за 30 минут. Все пловцы смогут выбрать любой стиль плавания, а также воспользоваться раздевалками.

Европейская неделя спорта в Латвии и других странах Европы в этом году пройдет с 23 по 30 сентября. Ее цель - привлечь внимание к физической активности и помочь людям сделать движение частью повседневной жизни.

Первое "Ночное плавание" в Латвии состоялось в 2015 году. Тогда мероприятие собрало 500 участников, которые за два часа преодолели общую дистанцию 33 150 метров. В прошлом году в заплыве приняли участие уже 1016 человек, вместе проплыв 807 000 метров.

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