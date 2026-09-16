Когда город засыпает - в Вентспилсе начинается ночной заплыв

Первое "Ночное плавание" в Латвии состоялось в 2015 году. Тогда мероприятие собрало 500 участников, которые за два часа преодолели общую дистанцию 33 150 метров. В прошлом году в заплыве приняли участие уже 1016 человек, вместе проплыв 807 000 метров.