Из Намибии в Ригу - уникальная африканская музыка прозвучит в SunsStudio
4 ноября в 18:00 в SunsStudio в Риге фестиваль PORTA приглашает на особый вечер мировой музыки, где встретятся традиционная музыка Намибии и новая концертная программа латвийской группы "На этот раз - музыка других народов. II часть".
Специальными гостями вечера станут "Намибийские звезды пустыни" - ансамбль исполнителей традиционной музыки под руководством профессора Преминус Матиуре. Он является этномузыковедом Университета Намибии, старшим преподавателем и одним из исследователей традиционной музыки Южной Африки. Музыканты привезут в Латвию настоящее культурное наследие Намибии - многоголосные песни, традиционные танцы, игру на инструментах и устные музыкальные истории народов региона.
Вечер начнется с открытого мастер-класса, где посетители смогут познакомиться с традициями южноафриканской музыки и особенностями исполнения. В 19:00 состоится концерт "Намибийских звезд пустыни", в программе которого прозвучат песни народов Ошийвамбо, Аавамбо и Тсвана, африканское хоровое пение, ритмы традиционных барабанов, звуки мбиры и музыкальные рассказы.
Продолжит вечер в 21:00 латвийская группа Tā kā pērn, которая представит новую программу "На этот раз - музыка других народов. II часть". В ней мелодии разных народов мира встретятся с латвийскими музыкальными традициями, создавая диалог между культурами.
Проект является частью инициативы сотрудничества стран Балтии - аналогичные мастер-классы пройдут также в Литве и Эстонии, объединяя музыкантов и расширяя возможности профессионального обмена в сфере мировой музыки.