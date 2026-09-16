Царникава собирает гостей - на одной площадке встретятся музыка, еда и творчество
19 сентября в 10:00 в парке Царникавы, на улице Звейниеку, 3, начнется "Музыкальный пикник города Царникава" - гостей ждут концерты, ярмарка, уличная еда, спортивные активности и развлечения для всей семьи до 21:00.
За вкусы гостей праздника будут отвечать мастера Street food Адажского края, а на ярмарке KuKū посетители смогут приобрести изделия и работы местных ремесленников.
На сцене парка Царникавы в течение дня выступят Laime pilnīga и The Blues Tellers, а вечером музыкальную программу продолжат Финикис и легендарная группа Pērkons. Также гостей ждут выступление DJ Mareks и детский спектакль "С днем рождения, Пеггия!".
Помимо концертов, гостей ждут и другие активности на разных площадках Царникавы. В Центре краеведения Царникавы можно будет посмотреть премьеру анимационного фильма "Жизнь миноги", принять участие в творческой мастерской стоп-кадров, встретиться с художницами студии Sidrabota, а также посетить фотопленэр "Житель Царникавы" с презентацией фотокниги, награждением участников и практической съемкой в городе.
Для любителей активного отдыха подготовлены спортивные мероприятия - на стадионе Царникавы пройдут турниры по баскетболу 3x3 и флорболу, а на улице Юрас, 4, состоится турнир по латвийской карточной игре "золите". Кроме того, Туристический информационный центр Царникавы станет стартовой и финишной точкой для ориентировочной игры "По следам города Царникава".
"Музыкальный пикник города Царникава" пройдет 19 сентября с 10:00 до 21:00.