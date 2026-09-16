Царникава собирает гостей - на одной площадке встретятся музыка, еда и творчество

Помимо концертов, гостей ждут и другие активности на разных площадках Царникавы. В Центре краеведения Царникавы можно будет посмотреть премьеру анимационного фильма "Жизнь миноги", принять участие в творческой мастерской стоп-кадров, встретиться с художницами студии Sidrabota, а также посетить фотопленэр "Житель Царникавы" с презентацией фотокниги, награждением участников и практической съемкой в городе.