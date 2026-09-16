Театр без сцены: в Юрмале пройдут флешмобы на вокзалах, улицах и в городском автобусе
17 сентября в 11:00 в Юрмальском театре откроется шестой Латвийский фестиваль молодежных театров "Райнис и Аспазия для тебя". На следующий день театр выйдет за пределы привычной сцены - молодых актеров можно будет встретить на городских улицах, вокзалах и даже в электроавтобусе.
В этом году фестиваль пройдет под девизом "В пути", который подчеркивает движение, встречи и способность искусства находить зрителя не только в традиционных театральных пространствах.
В фестивале примут участие театр "Черный ящик" Елгавской технологической средней школы под руководством Айи Трейи, молодежная театральная студия Лиепайского центра народного искусства и культуры под руководством Юриса Лочмелиса, любительский театр Лубанского дома культуры и Цесвайнский народный театр под руководством Илзе Краукле, театр "Горизонт" Юрмальской государственной гимназии под руководством Даце Умбрашко, а также Молодежный театр Юрмальского театра под руководством Юриса Йонелиса.
В первый день фестиваля, 17 сентября с 11:00 до 12:30, в Юрмальском театре на улице Муйжас, 7, состоится панельная дискуссия "Классика в пути: Райнис, Аспазия - театр и образование".
Дискуссию проведет театральный критик, журналист в области культуры, ведущая и редактор Латвийского телевидения Хенриете Верхоустинска. В ней примут участие режиссер и педагог сценического искусства Мара Кимеле, режиссер и драматург Густс Абеле, учителя латышского языка и литературы Агрита Бруна и Илзе Паэглькалне, а также молодые участники фестиваля.
К участию в дискуссии приглашают педагогов, режиссеров, профессионалов сферы культуры и всех заинтересованных. Зарегистрироваться необходимо до 15 сентября. За дискуссией также можно будет следить в прямом эфире на LSM.lv.
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18 сентября фестиваль выйдет за пределы театральной сцены. Молодые участники представят интерактивный перформанс в городском электроавтобусе, который будет курсировать от Юрмальской основной школы имени Аспазии до Каугури. Кроме того, в разных точках города пройдут короткие театральные флешмобы.
В 10:30 флешмоб начнется на железнодорожной станции Майори, а в 10:40 - на площади напротив художественной станции "Дубулты". Еще один флешмоб пройдет в 12:30 на автобусной остановке "Вайвари" на проспекте Асару, 61.
Завершится публичная программа в 15:00 в Доме Аспазии на проспекте Зигфрида Мейеровица, 18/20. Здесь до 15:40 будет проходить публичный интерактивный перформанс.