Настоящие человеческие тела и органы: Otkrito побывал на выставке BODIES Evolution до ее открытия в Риге
С 17 сентября по 17 декабря в торговом центре Teika Plaza будет проходить международная научно-познавательная выставка BODIES Evolution, посвященная строению и работе человеческого организма. Посетить ее можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00.
Otkrito побывал на выставке еще до ее открытия. Представленные здесь человеческие тела и органы - настоящие. Как нам рассказали организаторы, экспонатами стали тела людей, которые при жизни завещали их науке.
BODIES Evolution уже была представлена в разных странах мира и, по данным организаторов, собрала более 30 миллионов посетителей. Экспозиция знакомит с анатомией человека и позволяет увидеть то, что в обычной жизни скрыто от глаз.
Репортаж с выставки Bodies Evolution:
На выставке представят более 100 анатомических экспонатов, в том числе восемь настоящих человеческих тел, сохраненных методом пластинации. Благодаря им посетители смогут подробно рассмотреть строение мышц, костей и внутренних органов, а также узнать, как работают сердце, мозг, легкие и другие системы организма. Разобраться в представленных экспонатах и особенностях человеческой анатомии помогут гиды.
Экспозиция построена таким образом, чтобы сложные процессы, происходящие в организме, были понятны не только специалистам. Отдельные разделы посвящены различным системам человеческого тела и позволяют проследить, как они устроены и взаимодействуют между собой.
Организаторы отмечают, что выставка рассчитана на широкую аудиторию - взрослых и подростков, студентов и преподавателей, медицинских специалистов, а также всех, кто интересуется анатомией и хочет больше узнать о работе собственного организма.
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BODIES Evolution дает редкую возможность рассмотреть человеческое тело изнутри и увидеть его устройство в деталях - от костей и мышц до внутренних органов и сложных систем, которые ежедневно обеспечивают работу организма.