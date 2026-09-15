День Микелиса в Риге - куда сходить 26 и 27 сентября

На прилавках будут ягоды, фрукты и овощи, выращенные в Латвии, а также домашние продукты - сыр, свежеиспеченный хлеб, мед и другие угощения. Кроме того, посетители смогут приобрести этнографические и современные изделия декоративно-прикладного искусства.