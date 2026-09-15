День Микелиса в Риге - куда сходить 26 и 27 сентября
26 и 27 сентября в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню Микелиса. Куда можно сходить?
26 сентября с 9:00 до 17:00 в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, состоится традиционная ярмарка осеннего урожая.
На прилавках будут ягоды, фрукты и овощи, выращенные в Латвии, а также домашние продукты - сыр, свежеиспеченный хлеб, мед и другие угощения. Кроме того, посетители смогут приобрести этнографические и современные изделия декоративно-прикладного искусства.
В течение всего дня на сцене выступят духовой оркестр Fanfara, детский вокальный ансамбль Momo, ансамбль народного танца Dancītis, Оркестр Rīga, детский вокальный ансамбль Knīpas un Knauķi, танцевальный коллектив Sidrabi, семейная фольклорная студия Garataka, коллективы Dejotprieks, Kokle, Marmale и группа Lauku muzikanti.
День Микелиса отметят также в Иманте и Межапарке
27 сентября с 12:00 праздник пройдет в саду Малой гильдии. Гостей ждут народные песни, игры, традиции и поверья, связанные с Днем Микелиса.
С 12:00 до 15:00 у культурного центра Imanta состоится праздник Paldies Miķelim!. В программе - мастер-класс по выпечке хлеба, занятия по работе с глиной, кузнечному делу и приготовлению сливочной карамели, игры для детей и ярмарка.
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На сцене покажут музыкальный спектакль для детей Бременские музыканты театра Zīļuks, а также пройдет концерт группы современной народной музыки Laiksne.
С 12:00 праздник начнется и на Большой эстраде Межапарка. В зале Кокаров, павильоне и на открытом воздухе пройдут творческие мастерские, конкурсы, игры, спортивные активности для детей и ярмарка.
Также запланированы мастер-класс по изготовлению мыла, танцы с Rīgas Danču klubs и коллективами Staro и Bitīte. В 15:00 праздник завершится концертом постфольклорной группы Ogas.
Вход на все мероприятия бесплатный.
Ранее Otkrito сообщал, что в Риге 27 сентября с 10:00 в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет праздник Микели (День Микелиса) - традиционный латышский праздник урожая и осеннего равноденствия. Гостей ждут ярмарка с участием 49 ремесленников и 35 домашних производителей, животные, мастер-классы, танцы и старинные осенние обряды.