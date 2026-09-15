11 дней большого кино - RIGA IFF привезет в Латвию самые обсуждаемые фильмы сезона

Билеты на все сеансы уже доступны на сайте rigaiff.lv, в кассах Biļešu serviss, а также на сайтах и в кассах площадок фестиваля. На сайте фестиваля также можно посмотреть полное расписание, отметить интересующие фильмы и заранее составить свой план посещений.