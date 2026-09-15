11 дней большого кино - RIGA IFF привезет в Латвию самые обсуждаемые фильмы сезона
В продажу поступили билеты на все сеансы Рижского международного кинофестиваля RIGA IFF, который пройдет с 15 по 25 октября. В течение 11 дней зрителям предложат почти 100 фильмов, а показы состоятся в Риге, Сигулде, Даугавпилсе и Цесисе.
Организаторы отмечают, что в программу вошли как самые обсуждаемые фильмы последних месяцев, так и менее известные работы, которые еще не успели попасть в широкий прокат. Среди них - авторское кино, крупные фестивальные премьеры, дебюты, психологические драмы, триллеры, криминальные истории, семейное и детское кино.
На больших экранах можно будет увидеть фильмы с Джиллиан Андерсон, Жюльет Бинош, Леа Сейду, Ренате Реинсве, Себастианом Стэном, Сандрой Хюллер, Вуди Харрельсоном, Кристен Стюарт, Джоном Малковичем и Сэмом Рокуэллом. В программу также включены новые работы известных режиссеров, среди которых Мартин Макдона, Рюсукэ Хамагути, Павел Павликовский и Кристиан Мунджиу.
Отдельное внимание фестиваль уделит кино стран Северной Европы, немецкоязычному кинематографу, а также новым работам из Балтийского региона. Запланированы премьеры нескольких латвийских фильмов и международных копродукций.
В программе будут представлены и картины, получившие награды на крупных европейских и мировых кинофестивалях. Некоторые из них уже выдвинуты своими странами на соискание премии "Оскар" в категории лучшего международного фильма.
Любителей более мрачного кино ждут психологические триллеры и криминальные драмы. В специальной подборке покажут в том числе работы Клода Шаброля, Михаэля Ханеке и Николаса Виндинга Рефна.
Организаторы обещают и немало фильмов, которые пока почти неизвестны широкой публике. Многие из них можно будет увидеть в Латвии впервые, а некоторые - единственный раз в кинотеатрах страны.
Билеты на все сеансы уже доступны на сайте rigaiff.lv, в кассах Biļešu serviss, а также на сайтах и в кассах площадок фестиваля. На сайте фестиваля также можно посмотреть полное расписание, отметить интересующие фильмы и заранее составить свой план посещений.