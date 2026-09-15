В Лиепае запускают джазовые вечера с концертами и джемами - на сцену сможет выйти любой

AfuriKo появился в Париже в 2010 году, когда общая увлеченность перкуссионистки Акико Хории и клавишника Джима Фаннела африканской культурой и ее диаспорой переросла в музыкальное сотрудничество. Сейчас к проекту присоединился и саксофонист Нино Венгер, добавив звучанию новые краски и еще больше пространства для импровизации.