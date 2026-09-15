В Лиепае запускают джазовые вечера с концертами и джемами - на сцену сможет выйти любой
В Лиепае с 3 октября в 20:00 в культурном пространстве Pegaza Pagalms ежемесячно будут проходить джазовые вечера P-JAZZ с концертами и джем-сейшенами. В новом сезоне выступят музыканты из Латвии и других стран, а после концертов любой желающий сможет присоединиться к импровизации.
P-JAZZ откроет AfuriKo - проект, в котором африканские ритмические традиции встречаются с современным джазом, фанком, регги и свободной импровизацией.
AfuriKo появился в Париже в 2010 году, когда общая увлеченность перкуссионистки Акико Хории и клавишника Джима Фаннела африканской культурой и ее диаспорой переросла в музыкальное сотрудничество. Сейчас к проекту присоединился и саксофонист Нино Венгер, добавив звучанию новые краски и еще больше пространства для импровизации.
В музыке AfuriKo одновременно ощущаются энергия и спокойствие, ритмичная пульсация и медитативное настроение, традиции и современность.
У проекта большой международный концертный опыт - AfuriKo выступали в Европе, США, Японии и других странах мира. Среди площадок и фестивалей, где они играли, - London Jazz Festival, Ronnie Scott’s и ShapeShifter Lab в Нью-Йорке.
Жизнь и творческая работа в Нью-Йорке еще больше расширили музыкальный язык проекта, в котором влияния разных культур соединяются в единое живое звучание.
Концерт AfuriKo станет музыкальным путешествием - от африканских ритмических корней к современному городскому джазу, от заранее подготовленной композиции к неожиданному моменту импровизации.
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13 ноября на сцене Pegaza Viesistaba выступит Amphitrio - румынский коллектив современного джаза, который воспринимает музыку как пространство для экспериментов, энергии и неожиданных поворотов.
В составе трио - пианист и композитор Андрей Петрачe, басист Александру Марин и барабанщик Филипп Горoн.
В их музыке встречаются современный джаз и северные джазовые настроения, балканские и восточные музыкальные влияния, энергия рока и элементы электронной музыки.
В результате получается звучание, которое сложно поместить в рамки одного жанра - и именно в этом заключается привлекательность Amphitrio.
После выхода альбомов Points, Seasons в 2023 году и Timelines в 2024 году трио укрепило свои позиции на европейской сцене современного джаза. Музыканты выступали в Европе, Азии и США, дав более 100 концертов.
Концерт Amphitrio будет интересен как опытным любителям джаза, так и тем, кто хочет открыть для себя что-то новое - энергичное, современное и непредсказуемое.
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Концерт - только начало. Особой частью серии P-JAZZ станут джем-сейшены. После концерта музыканты пригласят на сцену всех, кто хочет присоединиться к импровизации.
Это значит, что финал вечера никогда не будет полностью предсказуемым. Какой инструмент присоединится, в какую сторону уведет ритм и в какой момент одна музыкальная идея сменится другой - заранее не знает никто.
P-JAZZ станет частью осенней программы Pegaza Pagalms, в которую помимо концертов войдут образовательные мероприятия, вдохновляющие разговоры и другие культурные события.